Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп висловив надію, що Китай також наслідує приклад Індії та перестане купувати російську нафту 

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомляє «Главком».

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США.

«Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії», – сказав Трамп журналістам.

Президент США назвав цей крок важливим і висловив сподівання, що Китай також наслідує приклад Індії. За його словами, припинення закупівель не відбудеться одразу, але процес вже запущено і незабаром буде завершений.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. 

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Раніше стало відомо, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.

