КНДР на 100% заблокувала проникнення «злоякісного вірусу» – Кім Чен Ин
Кім Чен Ин розповів, чому в Північній Кореї немає Covid-19
За офіційними даними, в КНДР не виявлено жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією нового типу
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що «завдяки ЦК Трудової партії і злагодженості народу» вдалося запобігти проникненню коронавірусу в Північну Корею.
Про це, в п'ятницю, 3 липня, повідомляє Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).
У повідомленні йдеться, що Кім Чен Ин вважає, що розповсюдження Covid-19 зупинили завдяки «далекоглядній керівній здатності ЦК партії і високій свідомій злагодженості всього народу, який діє як один за наказом і розпорядженням ЦК партії».
Зазначається, що лідер КНДР проаналізував протиепідемічну роботу і заявив, що в Північній Кореї «на 100% заблокувала проникнення «злоякісного вірусу».
За офіційними даними, в КНДР не виявлено жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією нового типу.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664).
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