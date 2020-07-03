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    У світі

    КНДР на 100% заблокувала проникнення «злоякісного вірусу» – Кім Чен Ин

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    <p>Кім Чен Ин розповів, чому в Північній Кореї немає Covid-19</p> - КНДР на 100% заблокувала проникнення «злоякісного вірусу» – Кім Чен Ин

    Кім Чен Ин розповів, чому в Північній Кореї немає Covid-19

    За офіційними даними, в КНДР не виявлено жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією нового типу

    Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що «завдяки ЦК Трудової партії і злагодженості народу» вдалося запобігти проникненню коронавірусу в Північну Корею.

    Про це, в п'ятницю, 3 липня, повідомляє Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

    У повідомленні йдеться, що Кім Чен Ин вважає, що розповсюдження Covid-19 зупинили завдяки «далекоглядній керівній здатності ЦК партії і високій свідомій злагодженості всього народу, який діє як один за наказом і розпорядженням ЦК партії».

    Зазначається, що лідер КНДР проаналізував протиепідемічну роботу і заявив, що в Північній Кореї «на 100% заблокувала проникнення «злоякісного вірусу».

    За офіційними даними, в КНДР не виявлено жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією нового типу.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185
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