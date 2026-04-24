Війна в Ірані підвищила витрати на гуманітарні місії

Іванна Гончар
Норвезька рада у справах біженців заявила про зменшення підтримки
Через різке зростання цін на паливо на тлі війни в Ірані гуманітарні організації змушені скорочувати допомогу людям по всьому світу. Про це заявив керівник Норвезька рада у справах біженців Ян Егеланд, пише «Главком».

Подорожчання енергоносіїв робить дорожчим практично все – від доставки допомоги до забезпечення роботи лікарень і шкіл.

«У деяких країнах експлуатація наших автомобілів стала вдвічі дорожчою», – зазначив Егеланд.

Організація використовує близько 1500 транспортних засобів, які працюють на дизелі, а також генератори, необхідні для роботи в кризових регіонах. Через подорожчання пального їх утримання стало значно дорожчим.

Крім того, зросли ціни на продукти харчування, які закуповують для біженців і нужденних.

«Їжа стала набагато дорожчою для кожної нужденної сім’ї», – наголосив він.

У результаті, за словами Егеланда, цього року допомогу зможе отримати менше людей, хоча потреби лише зростають.

«Менше людей отримають допомогу через зростання витрат», – підкреслив він.

Ситуацію ускладнює і те, що багато країн-донорів переорієнтовують фінансування на оборону, а не на гуманітарні програми.

Як повідомлялось, світова економіка опинилася перед загрозою небаченої енергетичної кризи. Якщо конфлікт навколо Ірану затягнеться до літа, вартість бареля нафти може злетіти до позначки у $200. 

