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Росіяни визнали підрив залізниці у Бурятії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни визнали підрив залізниці у Бурятії
фото з відкритих джерел

Пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистернах в районі зливу виявлено пробоїну

Російські загарбники визнали, що Служба безпеки України відрізок залізничного полотна на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії та кваліфікували підрив, як «теракт». Про це повідомляє російський ресурс Baza.

Росіяни заявили, що причиною вибухів у тунелі стала «диверсія" і слідчі порушили кримінальну справу за статтею «теракт».

«30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні «Ітикіт-Окусікан», що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення - бригада закріпила потяг і покинула тунель», – пишуть російські ЗМІ.

Також пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистернах в районі зливу виявлено пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе - вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

Окрім того, як пишуть російські ЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Теги: росія залізниця партизани потяг вибух

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