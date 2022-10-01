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Хабаровськ протестує проти війни, активістам вручають повістки (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хабаровськ протестує проти війни, активістам вручають повістки (відео) 
Із 21 вересня в Росії набирають гарматне м'ясо для війни в Україні  
скріншот із відео

У РФ тривають мітинги із лозунгами «Ні могилізації» 

Мешканці російського міста Хабаровськ, що на Далекому Сході РФ, мітингують проти мобілізації та війни в Україні. Про це свідчить відео із російських Тelegram-каналів.

Під час мітингів активістам вручали повістки просто на вулиці. Як розповів росіянин, який отримав під час протесту повістку, він не раз протестував проти так званої «спецоперації». Їхати вбивати українців чоловік не хоче. 

Також росіяни висловлюють підтримку ексгубернаторові Хабаровського краю Сергію Фургалу, якого арештували понад два роки тому. Колишнього губернатора Хабаровського краю затримали 9 липня за підозрою у вбивстві. Справи проти нього називають сфабрикованими. 

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. За даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: відео мітинг росіяни

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