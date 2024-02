ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу

ФІФА обрала місце проведення фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Вирішальний матч відбудеться на стадіоні «Метлайф стедіум» в американському штаті Нью-Джерсі, повідомляє The Athletic.

Наступний чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Його вперше прийматимуть одразу три країни – США, Мексика та Канада, а кількість учасників буде рекордною в історії – 48 збірних.

Світова першість 2026 року відбудеться у 16 містах: 11 американських, трьох мексиканських та двох канадських. Починаючи зі стадії 1/4 фіналу, ігри проходитимуть лише на стадіонах США.

