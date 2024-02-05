ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу

Турнір приймуть три країни

ФІФА обрала місце проведення фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Вирішальний матч відбудеться на стадіоні «Метлайф стедіум» в американському штаті Нью-Джерсі, повідомляє The Athletic.

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Наступний чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Його вперше прийматимуть одразу три країни – США, Мексика та Канада, а кількість учасників буде рекордною в історії – 48 збірних.

Світова першість 2026 року відбудеться у 16 містах: 11 американських, трьох мексиканських та двох канадських. Починаючи зі стадії 1/4 фіналу, ігри проходитимуть лише на стадіонах США.

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2026 FIFA World Cup final is to be played at MetLife Stadium, home of the Giants and Jets https://t.co/mTjQk69J6P pic.twitter.com/a4I4nhELZn — SNY (@SNYtv) February 4, 2024

На проведення фіналу ЧС-2026, який пройде 19 липня, претендували три стадіони: в Далласі, Лос-Анджелесі та Нью-Джерсі. У підсумку ФІФА обрала «Метлайф стедіум», який розташований у 8 км від Нью-Йорка. Арена вміщує 82 500 глядачів.

Матч-відкриття ЧС-2026 за участю збірної Мексики прийме стадіон «Ацтека» в Мехіко, матч за третє місце – «Хард Рок стедіум» в Маямі. Найбільшу кількість поєдинків турніру отримав Даллас: на «AT&T стедіум» відбудеться дев'ять ігор.

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