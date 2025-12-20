Головна Світ Політика
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що уряд Сирії повністю підтримує дії США

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії. У своєму дописі в Truth Social він наголосив, що Сполучені Штати завдають потужних ударів по базах ІДІЛ, пише «Главком».

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.

Окрему увагу Трамп приділив сирійському керівництву, заявивши, що уряд країни повністю підтримує дії США. Він додав, що нинішній лідер Сирії «старанно працює над поверненням країні величі».

Президент США завершив своє звернення жорстким попередженням: будь-які майбутні атаки або загрози на адресу американських громадян призведуть до ще потужніших ударів, яких бойовики не бачили ніколи раніше.

Як відомо, глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. 

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

