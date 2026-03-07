Головна Світ Соціум
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
Військовий вважає, що Путін наважиться на війну з Європою лише через відчай
фото з відкритих джерел

За словами військового, загалом Європа має значно більший потенціал, ніж РФ

Президент РФ Володимир Путін може наважитися на відкритий конфлікт з Європою лише у разі відчаю, а не завдяки впевненості у швидкому досягненні військових цілей. Як інформує «Главком», про це розповів полковник армії Великої Британії у відставці, військовий Глен Грант в ефірі «Еспресо».

«Зараз по всій Європі можна побачити, що компанії починають нарощувати виробництво дронів, а також налагоджують тісніші зв’язки з передовою, щоб краще розуміти реальні потреби. Кілька країн також збільшують свої збройні сили. Ми вже бачимо це на прикладі Польщі та Німеччини, двох ключових держав. Фінляндія, своєю чергою, розширює масштаби військової підготовки», – сказав він.

За словами полковника, у Європі тепер більше розуміють необхідність серйозних змін у сфері безпеки та оборони, але цих кроків наразі недостатньо.

Своєю чергою він зазначив, що загалом Європа має значно більший потенціал, ніж РФ, за винятком ядерної сфери, але й тут існують сумніви щодо справжнього стану російського арсеналу.

«Тому, на мою думку, у Європі дедалі більше усвідомлюють, що необхідні серйозні зміни. Чи достатньо цього? Я так не думаю. Але це все ж краще, ніж нічого. Якщо ж узяти Європу в цілому, то вона все одно значно сильніша за Росію, за винятком, можливо, ядерної сфери. Але навіть це питання сьогодні викликає сумніви, адже відомо, що значна частина російських ядерних ракет обслуговується неналежним чином і перебуває не в найкращому стані», – зауважив Грант.

Військовий вважає, що Путін наважиться на війну з Європою лише через відчай.

Нагадаємо, 10 країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок серйозної кризи або військового конфлікту в регіоні. 

Раніше міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці у плануванні транскордонної евакуації мешканців, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.

