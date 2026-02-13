Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини

Державний секретар США повідомив, що закликатиме Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що Сполучені Штати закликатимуть Угорщину та Словаччину не купувати енергоносії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держдеп США.

Як повідомлялося, Рубіо після Мюнхенської конференції з безпеки навідається до Словаччини та Угорщини. На запитання кореспондентів, чи будуть США закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії, Рубіо відповів, що буде проведено «відповідні перемовини». «Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити».

Держсекретар відмовився розповідати деталі майбутніх зустрічей з угорськими та словацькими політиками. «Так, я не буду розповідати про те, що ми будемо обговорювати на цих зустрічах. Але, перш за все, це країни, які мають дуже міцні відносини з нами, дуже співпрацюють зі Сполученими Штатами, дуже тісно співпрацюють з нами. І це була хороша нагода відвідати їх, а також дві країни, в яких я ніколи не був», – каже він.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.