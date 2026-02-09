Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні

Очільник МЗС Угорщини заявив, що «всі вже втомилися від війни»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні та підтримав незаконне переправлення українських чоловіків через кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, проте щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів», – написав очільник МЗС Угорщини.

За словами Сійярто, нещодавно було заарештувано угорського чоловіка, який намагався допомогти п’ятьом українцям нелегально перетнути кордон.

«Наше консульство в Берегові негайно надало йому консульський захист і допомагає йому в ході поліцейського розслідування. Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити!», – додав Сійярто.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у спробах втрутитися в угорські вибори. Він звинуватив Київ у порушенні демократичних принципів.