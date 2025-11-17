Рішення відновити роботу КПП було ухвалено після обговорень з місцевою владою та підприємцями

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — у Кузниці та Бобровниках. Вони були закриті протягом чотирьох та двох з половиною років відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Роботу КПП у Підляському воєводстві було відновлено після опівночі. Пункт у Кузниці був зачинений близько чотирьох років через міграційну кризу, яку створив режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Перехід у Бобровниках не працював понад два з половиною роки у відповідь на засудження в Білорусі активіста польської громади Анджея Почобута.

Ще до офіційного відкриття на під'їздах до пункту пропуску в Бобровниках утворилася черга завдовжки 4−5 км. Рішення про відновлення роботи КПП ухвалили після тривалих обговорень з місцевою владою та підприємцями. Останні неодноразово наголошували на необхідності відкриття кордону та повідомляли про «суттєві економічні втрати» для регіону через його закриття.

Згідно з новими правилами, пункт пропуску в Кузниці прийматиме лише легкові автомобілі, тоді як у Бобровниках дозволять рух легковому транспорту, автобусам і вантажівкам. До цього часу на польсько-білоруському кордоні діяли лише два з шести КПП, а під час російсько-білоруських навчань Запад-2025 кордон був повністю заблокований.

Нагадаємо, Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Станом на 3 листопада 2025 року понад 1 260 вантажівок очікували на білоруському боці біля двох литовських пунктів пропуску та 2 045 вантажівок – на польських.