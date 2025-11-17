Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Пункт пропуску в Кузниці прийматиме легкові автомобілі, а в Бобровниках – легковий транспорт, автобуси та вантажівки
фото: INFM (ілюстративне)

Рішення відновити роботу КПП було ухвалено після обговорень з місцевою владою та підприємцями

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — у Кузниці та Бобровниках. Вони були закриті протягом чотирьох та двох з половиною років відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Роботу КПП у Підляському воєводстві було відновлено після опівночі. Пункт у Кузниці був зачинений близько чотирьох років через міграційну кризу, яку створив режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Перехід у Бобровниках не працював понад два з половиною роки у відповідь на засудження в Білорусі активіста польської громади Анджея Почобута.

Ще до офіційного відкриття на під'їздах до пункту пропуску в Бобровниках утворилася черга завдовжки 4−5 км. Рішення про відновлення роботи КПП ухвалили після тривалих обговорень з місцевою владою та підприємцями. Останні неодноразово наголошували на необхідності відкриття кордону та повідомляли про «суттєві економічні втрати» для регіону через його закриття.

Згідно з новими правилами, пункт пропуску в Кузниці прийматиме лише легкові автомобілі, тоді як у Бобровниках дозволять рух легковому транспорту, автобусам і вантажівкам. До цього часу на польсько-білоруському кордоні діяли лише два з шести КПП, а під час російсько-білоруських навчань Запад-2025 кордон був повністю заблокований.

Нагадаємо, Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Станом на 3 листопада 2025 року понад 1 260 вантажівок очікували на білоруському боці біля двох литовських пунктів пропуску та 2 045 вантажівок – на польських.

Читайте також:

Теги: Польща пункт пропуску Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Коул, представник президента США у Білорусі та Лукашенко
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
10 листопада, 13:23
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
5 листопада, 16:55
Польща судитиме російського політбіженця за шпигунство та зв’язки з ФСБ
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
На Закарпатті облаштовують бар’єри, аби автомобілі не могли прорватися через лінію контролю
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету
3 листопада, 09:46
Інцидент з наругою над прапором України стався у неділю, 26 жовтня
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
29 жовтня, 16:27
Українцям висунуто обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачене покарання до восьми років ув’язнення
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
27 жовтня, 12:45
Глава МЗС Польщі відреагував на заяву Сійярто
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
22 жовтня, 18:48
Під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі
На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд
20 жовтня, 18:37
Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі
У Варшаві перекинулася автівка російського посольства
19 жовтня, 15:51

Політика

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Мішель Обама висловилась про проблему сексизму в політичній системі США
Мішель Обама висловилась про проблему сексизму в політичній системі США
ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні
ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР
Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР
Рубіо: Венесуельський картель потрапить у список терористичних організацій
Рубіо: Венесуельський картель потрапить у список терористичних організацій

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua