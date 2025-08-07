Солдат США «злив» дані про танки Abrams заради російського громадянства
Прокурори стверджують, що в обмін на цю інформацію Лі сподівався отримати громадянство РФ
Федеральне бюро розслідувань США заарештувало 22-річного солдата дійсної служби Тейлора Адама Лі, який підозрюється у спробі передати російському уряду секретну інформацію про основний бойовий танк M1A2 Abrams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Військовий служив у Форт-Блісс і мав допуск до матеріалів, що становлять державну таємницю.
Згідно з даними Міністерства юстиції США, Лі поділився SD-картою з технічними документами танків та іншими деталями військових операцій із особою, яку вважав офіцером російської розвідки.
Деякі матеріали були позначені як «Контрольована несекретна інформація», а їх передача вимагала спеціальної ліцензії. Прокурори стверджують, що в обмін на цю інформацію Лі сподівався отримати громадянство Російської Федерації.
«Сьогоднішній арешт – це чіткий сигнал усім, хто задумується про зраду. Особливо військовослужбовцям, які присягали на вірність США. ФБР та наші партнери зроблять усе, щоб захистити національну безпеку», – наголосив помічник директора контррозвідки ФБР.
Бригадний генерал Шон Стінчон, командувач Командування контррозвідки армії США, додав: «Солдати, які порушують присягу і стають загрозою зсередини, будуть виявлені та покарані».
Справу розглядає Окружний суд США Західного округу Техасу. Лі поки не визнав провини. Його адвокат не давав коментарів.
Нагадаємо, підполковнику армії США у відставці та співробітнику військово-повітряних сил висунули звинувачення в тому, що він передавав секретні дані про вторгнення РФ в Україну через платформу онлайн-знайомств.