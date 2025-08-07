Солдат США «злив» дані про танки Abrams заради російського громадянства

Підозрюваний поділився SD-картою з технічними документами танків та іншими деталями військових операцій

Прокурори стверджують, що в обмін на цю інформацію Лі сподівався отримати громадянство РФ

Федеральне бюро розслідувань США заарештувало 22-річного солдата дійсної служби Тейлора Адама Лі, який підозрюється у спробі передати російському уряду секретну інформацію про основний бойовий танк M1A2 Abrams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військовий служив у Форт-Блісс і мав допуск до матеріалів, що становлять державну таємницю.

Згідно з даними Міністерства юстиції США, Лі поділився SD-картою з технічними документами танків та іншими деталями військових операцій із особою, яку вважав офіцером російської розвідки.

Деякі матеріали були позначені як «Контрольована несекретна інформація», а їх передача вимагала спеціальної ліцензії. Прокурори стверджують, що в обмін на цю інформацію Лі сподівався отримати громадянство Російської Федерації.

«Сьогоднішній арешт – це чіткий сигнал усім, хто задумується про зраду. Особливо військовослужбовцям, які присягали на вірність США. ФБР та наші партнери зроблять усе, щоб захистити національну безпеку», – наголосив помічник директора контррозвідки ФБР.

Бригадний генерал Шон Стінчон, командувач Командування контррозвідки армії США, додав: «Солдати, які порушують присягу і стають загрозою зсередини, будуть виявлені та покарані».

Справу розглядає Окружний суд США Західного округу Техасу. Лі поки не визнав провини. Його адвокат не давав коментарів.

Нагадаємо, підполковнику армії США у відставці та співробітнику військово-повітряних сил висунули звинувачення в тому, що він передавав секретні дані про вторгнення РФ в Україну через платформу онлайн-знайомств.