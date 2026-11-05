Віцепрем'єра Баварії знайдено мертвим у готелі Берліна

Губерт Айвангер із 2018 року обіймав посади віцепрем'єра та міністра економіки Баварії

55-річний Губерт Айвангер перед смертю скаржився на погане самопочуття та скасував запланований виступ

Віцепрем'єра Баварії та міністра економіки федеральної землі Губерта Айвангера знайшли мертвим у готелі в Берліні. Політик помер у віці 55 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Tagesspiegel.

За інформацією журналістів, тіло політика виявили ввечері 4 листопада в номері готелю Neuer Fritz, розташованого неподалік залізничної станції Фрідріхштрассе в центрі німецької столиці. Інформацію про смерть підтвердила прокуратура Берліна.

Того дня Айвангер мав виступити на відкритті берлінського представництва партії «Вільні виборці», яку він очолював. Однак через погане самопочуття політик скасував участь у заході та залишився в готелі.

За даними Tagesspiegel, ще вранці Айвангер відмовився від запланованого інтерв'ю через проблеми зі здоров'ям. Спочатку йшлося про можливу шлунково-кишкову інфекцію.

Згодом політик перестав відповідати на телефонні дзвінки. Після цього представники партії звернулися до адміністрації готелю з проханням перевірити його номер, де Айвангера знайшли без ознак життя.

Поліція та прокуратура Берліна розпочали перевірку обставин смерті. Правоохоронці мають встановити її точну причину та виключити можливе стороннє втручання.

За інформацією Tagesspiegel, попередньо слідчі схиляються до версії природної смерті, пов'язаної зі станом здоров'я. Водночас офіційного висновку щодо причини смерті поки немає.

На звістку про смерть Айвангера відреагував прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Він висловив співчуття родині політика та зазначив, що його раптова смерть стала трагедією для регіонального уряду.

Губерт Айвангер був одним із найвідоміших політиків Баварії. Із 2018 року він обіймав посади заступника прем'єр-міністра та міністра економіки, регіонального розвитку й енергетики федеральної землі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про смерть 16 кандидатів напередодні муніципальних виборів у Німеччині. Випадки сталися у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія у 2025 році. За даними правоохоронців, смерті мали природні причини.

Також 4 листопада «Главком» повідомляв про смерть італійського режисера Тінто Брасса. Автор культової стрічки «Калігула» помер у Римі у віці 93 років. Причину смерті його родина на момент публікації не розголошувала.