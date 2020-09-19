Війна у Лівії: повстанці почали переговори з урядом



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Лівійська національна армія користується підтримкою Російської Федерації

Бунтівна Лівійська національна армія вже висловила готовність відкрити нафтові родовища в країні на один місяць

Головне командування Лівійської національної армії (ЛНА) бунтівного генерала Халіфи Хаффтара в п'ятницю, 18 вересня, оголосило про початок переговорів з урядом країни.

«За активною участю ЛНА стартував внутрішній міжлівійський діалог», – йдеться в заяві командування ЛНА, яка користується підтримкою Російської Федерації.

У зв'язку з цим Лівійська національна армія висловила готовність відкрити нафтові родовища в країні на один місяць.

При цьому призначений на 18 вересня перший раунд переговорів виявився зірваний бойовиками радикального ісламістського угрупування «Брати-мусульмани».

Вони завадили прибути в Сирт віце-прем'єру уряду національної згоди Лівії Ахмеду Майтігу.

Нагадаємо, минулого тижня тимчасовий уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Абдуллою Тані подав заяву про відставку.

Зазначимо, що у Лівії зараз спостерігається двовладдя. Після того, як в 2011 році міжнародна коаліція провела операцію з ліквідації тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі, у країні триває протистояння між урядом, підтримуваним Лівійською національною армією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, і урядом з центром в Тріполі, яке підтримує ООН.

До слова, влітку цього року Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності Росії у Лівії.



