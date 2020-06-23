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    У світі

    Єгипет готовий почати військові дії у Лівії. У Тріполі це назвали оголошенням війни

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    Президент Єгипту назвавши можливе вторгнення до Лівії легітимним - Єгипет готовий почати військові дії у Лівії. У Тріполі це назвали оголошенням війни
    Президент Єгипту назвавши можливе вторгнення до Лівії легітимним

    Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок

    Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі заявив, що може почати військові дії у Лівії та закликав збройні сили бути готовими до бойових дій.

    Про це повідомляє The Independent.

    «Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, союзник лівійського воєначальника Халіфа Хафтара, пригрозив розгорнути війська, щоб зупинити наступ сил всесвітньо визнаного уряду національної згоди (GNA) у Триполі на прибережне місто Сірт, а також ключову авіабазу у південному місті Юфра», - йдеться у повідомленні.

    Уряд Лівії, підтримуваний Туреччиною, назвав погрозу ас-Сісі «оголошенням війни» та відмовився припиняти наступ.

    «Ми відкидаємо це, засуджуємо та вважаємо це актом агресії, кричущим втручанням, що означає оголошення війни», - заявили у лівійському уряді.

    Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок.

    Напередодні ас-Сісі закликав єгипетських солдатів до повної боєготовності, назвавши їх можливе вторгнення до Лівії легітимним, згідно з міжнародним законодавством.

    Керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже підтримало Єгипет в його прагненні захистити свою безпеку і кордони.

    До слова, урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт.

    Раніше стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.

    Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

    Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

    Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.

    Як відомо, Лівія фактично розділена на дві частини – схід та захід. У Лівії встановилося двовладдя: з одного боку уряд національної згоди з адміністрацією в Тріполі, з іншого – Палата представників у Тобруці, яка підтримує Халіфу Хафтара.

    Уряд національної згоди в Тріполі підтримують Туреччина, Катар, ще кілька країн у регіоні та ООН, Хафтара – Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Італія, Франція і Росія.

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