Єгипет готовий почати військові дії у Лівії. У Тріполі це назвали оголошенням війни



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Президент Єгипту назвавши можливе вторгнення до Лівії легітимним

Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі заявив, що може почати військові дії у Лівії та закликав збройні сили бути готовими до бойових дій.

Про це повідомляє The Independent.

«Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, союзник лівійського воєначальника Халіфа Хафтара, пригрозив розгорнути війська, щоб зупинити наступ сил всесвітньо визнаного уряду національної згоди (GNA) у Триполі на прибережне місто Сірт, а також ключову авіабазу у південному місті Юфра», - йдеться у повідомленні.

Уряд Лівії, підтримуваний Туреччиною, назвав погрозу ас-Сісі «оголошенням війни» та відмовився припиняти наступ.

«Ми відкидаємо це, засуджуємо та вважаємо це актом агресії, кричущим втручанням, що означає оголошення війни», - заявили у лівійському уряді.

Країни Арабської ліги планують обговорити протистояння в Лівії під час екстреного засідання у вівторок.

Напередодні ас-Сісі закликав єгипетських солдатів до повної боєготовності, назвавши їх можливе вторгнення до Лівії легітимним, згідно з міжнародним законодавством.

Керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже підтримало Єгипет в його прагненні захистити свою безпеку і кордони.

До слова, урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт.

Раніше стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.

Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.