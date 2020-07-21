Парламент Єгипту дозволив президенту відправити війська до Лівії



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Боєць армії Єгипту

Дозвіл парламенту не означає, що єгипетська армія обов’язково зайде у Лівію

Парламент Єгипту уповноважив президента країни Абделя Фаттаха Ас-Сісі «вжити необхідних заходів» для захисту національних інтересів, що фактично дає зелене світло на введення армії до Лівії, де вже роками триває громадянська війна.

Про це повідомляє Egypt Today.

Рішення ухвалили на закритому засіданні парламенту 20 липня, присвяченому захисту нацбезпеки Єгипту та Лівії. Учасники цього засідання не мають права розкривати його деталей.

Як зазначає видання, напередодні президент Єгипту зустрічався з лівійськими вождями племен, де заявив, що військова інтервенція країни до Лівії може відбутися лише за згоди лівійського народу та з дозволу парламенту Єгипту.

Слід зазначити, що дозвіл парламенту не означає, що єгипетська армія обов’язково зайде у Лівію.

Як повідомлялося, що Єгипет готовий почати військові дії у Лівії. У Тріполі це назвали оголошенням війни.

Раніше президент Ас-Сісі закликав єгипетських солдатів до повної боєготовності, назвавши їх можливе вторгнення до Лівії легітимним, згідно з міжнародним законодавством.

Керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже підтримало Єгипет в його прагненні захистити свою безпеку і кордони.

До слова, урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт.

Раніше стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.