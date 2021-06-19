В'єтнам запровадив кодекс поведінки в соцмережах

Користувачам соціальних мереж рекомендується пропагувати красу природи й культуру В'єтнаму, а також розповідати добрі історії про хороших людей

Влада В'єтнаму розробила національні правила поведінки в соціальних мережах, які, зокрема, мають спонукати громадян публікувати позитивний контент про країну. Про це повідомляє Reuters.

Кодекс, який поширюється на всіх користувачів соцмереж, забороняє публікації, що порушують закон і «зачіпають інтереси держави».

«Користувачам соціальних мереж рекомендується пропагувати красу природи й культуру В'єтнаму, а також розповідати добрі історії про хороших людей», — ідеться в кодексі, затвердженому рішенням міністерства інформації країни від 17 червня.

Як зазначається, кодекс також вимагає, щоб провайдери соціальних мереж «працювали з користувачами відповідно до законодавства В'єтнаму», видаляючи певний контент на вимогу влади.

До слова, міністр юстиції і генпрокурор Нігерії Абубакар Маламі дав розпорядження притягати до відповідальності людей, які порушують заборону на користування Twitter.

The Daily Post пише, що після вступу блокування Twitter в силу багато нігерійців почали користуватися VPN, щоб обійти заборону.

У п’ятницю Міністерство інформації і культури заявило, що уряд заборонив користуватися Twitter на території країни. Відомство також вказало на те, що платформа постійно використовувалася для діяльності, яка могла б підірвати існування Нігерії.

Глава Міністерства інформації в свою чергу звинувачував Twitter в подвійних стандартах і говорив, що місія соцмережі в Нігерії «дуже підозріла».