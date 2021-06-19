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    В'єтнам запровадив кодекс поведінки в соцмережах

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    Користувачам соціальних мереж рекомендується пропагувати красу природи й культуру В'єтнаму, а також розповідати добрі історії про хороших людей

    Влада В'єтнаму розробила національні правила поведінки в соціальних мережах, які, зокрема, мають спонукати громадян публікувати позитивний контент про країну. Про це повідомляє Reuters.

    Кодекс, який поширюється на всіх користувачів соцмереж, забороняє публікації, що порушують закон і «зачіпають інтереси держави».

    «Користувачам соціальних мереж рекомендується пропагувати красу природи й культуру В'єтнаму, а також розповідати добрі історії про хороших людей», — ідеться в кодексі, затвердженому рішенням міністерства інформації країни від 17 червня.

    Як зазначається, кодекс також вимагає, щоб провайдери соціальних мереж «працювали з користувачами відповідно до законодавства В'єтнаму», видаляючи певний контент на вимогу влади.

    До слова, міністр юстиції і генпрокурор Нігерії Абубакар Маламі дав розпорядження притягати до відповідальності людей, які порушують заборону на користування Twitter.

    The Daily Post пише, що після вступу блокування Twitter в силу багато нігерійців почали користуватися VPN, щоб обійти заборону.

    У п’ятницю Міністерство інформації і культури заявило, що уряд заборонив користуватися Twitter на території країни. Відомство також вказало на те, що платформа постійно використовувалася для діяльності, яка могла б підірвати існування Нігерії.

    Глава Міністерства інформації в свою чергу звинувачував Twitter в подвійних стандартах і говорив, що місія соцмережі в Нігерії «дуже підозріла».

    Теги: В'єтнам закон технології соціальні мережі влада
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    В'єтнам запровадив кодекс поведінки в соцмережах