Прем'єр Британії, який перехворів на Covid-19, пішов на самоізоляцію

Борис Джонсон нещодавно понад пів години спілкувався з депутатом, у якого після цього діагностували Covid-19

Глава британського уряду працюватиме дистанційно зі своєї резиденції на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон самоізолювався через контакт з хворим на коронавірус.

Про це повідомляє агентство BBC.

Зазначається, що глава британського уряду працюватиме дистанційно зі своєї резиденції на Даунінг-стріт.

Відомо, що Борис Джонсон нещодавно понад пів години спілкувався з депутатом Лі Андерсеном, у якого після цього діагностували Covid-19. У прем'єра зараз немає симптомів захворювання.

«Прем'єр-міністр почувається добру, у нього немає симптомів Covid-19», – цитує агентство заяву пресслужби британського уряду.

Нагадаємо, у квітні цього року у Бориса Джонсона підтвердили коронавірус. Глава британського уряду дуже важко переносив захворювання, його навіть довелося госпіталізувати.

До слова, напередодні нардеп Рабінович захворів на коронавірус.

Раніше у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Зазначимо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Також 12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.