Ізраїль ввів поділ туристів за національною ознакою

Тепер туристичні групи, які підпадають під категорію «єврейського туризму», звільняються від обмежень на в'їзд

Влада Ізраїлю ввела поділ для мандрівників, що прибувають у країну. Так, туристичні групи, що потрапляють під категорію «єврейського туризму», звільняються від обмежень на в'їзд. Про це повідомляє Haaretz.

Ізраїль посилив умови в'їзду через поширення штаму коронавірусу «Омікрон», проте це не стосується іноземних туристів з єврейським походженням. В цей час всім християнським делегаціям, які хотіли приїхати в країну на Різдво, відмовляють в перетині кордону.

Християнські організації вже подали протест проти цього рішення. Представники духовенства звертались в міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ, щоб на територію країни пустили хоча б невелику делегацію, але їхнє клопотання не одобрили.

«Ми не плануємо торгуватися. Тут виникає принципове питання – чому іноземні громадяни по праву первородства користуються цим виключенням з правил, а паломники ні? Виходить, що єдина різниця в тому, що вони євреї», – відзначив один з церковних діячів.

Нагадаємо, влада Ізраїлю через пандемію коронавірусу вирішила продовжити заборону на в’їзд для іноземців до 29 грудня. Додамо, ВООЗ звинувачує Ізраїль у «вакцинному націоналізмі».

Примітно, що у багатьох країнах з особливою увагою стежать за перебігом кампанії вакцинації саме в Ізраїлі, де вона почалася набагато раніше, ніж у інших країнах світу. Це стосується не лише бустера, а й щеплень дітей, у тому числі у віці 5-11 років.

Дослідження в Ізраїлі довели про зниження смертності на 90% у людей старше 50 років після бустера.