Влада Швеції не дозволила батькам назвати дитину Володимир Путін

У Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство

Раніше влада Швеції не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q

Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним, повідомляє The Local.

Зазначається, що у Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.

Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища.

Неясно, який з цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відхиляє подібні запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

До слова, В Україні визначили відсоток любителів Путіна.