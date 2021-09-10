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    Влада Швеції не дозволила батькам назвати дитину Володимир Путін

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    У Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство - Влада Швеції не дозволила батькам назвати дитину Володимир Путін
    У Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Раніше влада Швеції не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q

    Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним, повідомляє The Local.

    Зазначається, що у Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.

    Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища.

    Неясно, який з цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відхиляє подібні запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

    До слова, В Україні визначили відсоток любителів Путіна.

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    Теги: Швеція діти Путін батьки влада
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    Влада Швеції не дозволила батькам назвати дитину Володимир Путін