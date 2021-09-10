Влада Швеції не дозволила батькам назвати дитину Володимир Путін
Раніше влада Швеції не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q
Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним, повідомляє The Local.
Зазначається, що у Швеції батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.
Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища.
Неясно, який з цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відхиляє подібні запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.
До слова, В Україні визначили відсоток любителів Путіна.