Вода у Гранд-каналі Венеції стала зеленою: поліція розпочала розслідування
Правоохоронці з'ясовують, чи не може зелене забарвлення бути протестом кліматичних активістів
В італійському місті Венеція вода в Гранд-каналі стала яскраво-зеленого кольору. У зв'язку з цим місцева поліція почала розслідування. Про це повідомляє The Gardian.
Зокрема, зелена пляма з'явилася недалеко від моста Ріальто і вздовж частини каналу. Першими колір помітили місцеві жителі, заявив президент регіону Венето Лука Зайя.
«Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини», – сказав він.
Італійська пожежна служба повідомила, що допомагає регіональному агентству з охорони навколишнього середовища взяти зразки для аналізу.
Поліція з'ясовує, чи не може зелене забарвлення бути протестом кліматичних активістів.
Це не вперше, коли Гранд-канал забарвлюється в зелений колір. 1968 року аргентинський художник Ніколас Гарсія Урібуру пофарбував води в зелений колір флуоресцентним барвником під час 34-ї Венеціанської бієнале як трюк, спрямований на підвищення екологічної обізнаності.
Нагадаємо, на початку березня канали італійської Венеції обміліли через кліматичні зміни. Це досить рідкісне явище, адже зазвичай Венеція восени-взимку потерпає від підняття води.
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