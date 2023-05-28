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Вода у Гранд-каналі Венеції стала зеленою: поліція розпочала розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вода у Гранд-каналі Венеції стала зеленою: поліція розпочала розслідування
Зелена пляма з'явилася недалеко від моста Ріальто
фото з відкритих джерел

Правоохоронці з'ясовують, чи не може зелене забарвлення бути протестом кліматичних активістів

В італійському місті Венеція вода в Гранд-каналі стала яскраво-зеленого кольору. У зв'язку з цим місцева поліція почала розслідування. Про це повідомляє The Gardian.

Зокрема, зелена пляма з'явилася недалеко від моста Ріальто і вздовж частини каналу. Першими колір помітили місцеві жителі, заявив президент регіону Венето Лука Зайя.

«Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини», – сказав він.

Італійська пожежна служба повідомила, що допомагає регіональному агентству з охорони навколишнього середовища взяти зразки для аналізу.

Поліція з'ясовує, чи не може зелене забарвлення бути протестом кліматичних активістів.

Це не вперше, коли Гранд-канал забарвлюється в зелений колір. 1968 року аргентинський художник Ніколас Гарсія Урібуру пофарбував води в зелений колір флуоресцентним барвником під час 34-ї Венеціанської бієнале як трюк, спрямований на підвищення екологічної обізнаності.

Нагадаємо, на початку березня канали італійської Венеції обміліли через кліматичні зміни. Це досить рідкісне явище, адже зазвичай Венеція восени-взимку потерпає від підняття води.

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Теги: розслідування президент поліція Венеція художник

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