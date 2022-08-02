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Епідемія мавп'ячої віспи: Каліфорнія оголосила надзвичайний стан

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:53 glavcom.ua
Епідемія мавп'ячої віспи: Каліфорнія оголосила надзвичайний стан
Мавп'яча віспа накрила Каліфорнію
фото з відкритих джерел

Влада Каліфорнії вимушений запроваджувати обмеження, щоб зупинити поширення хвороби

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням мавпячої віспи. Про це йдеться у пресрелізі Офісу губернатора штату.

Надзвичайна ситуація у штаті була запроваджена для підтримання зусиль щодо вакцинації проти мавпячої віспи.

«Каліфорнія працює на всіх урядових рівнях над тим, аби вповільнити поширення мавпячої віспи, використовуючи надійне тестування, відстеження контактів і партнерство з громадою, що посилилося під час пандемії, щоб гарантувати, що ми сфокусовані на охопленні, вакцинації та лікуванні тих, хто входить до групи найбільшого ризику», – заявив Ньюсом.

Каліфорнія отримала вже 61 тисячу доз вакцини, 36 тисяч із яких припали на округ Лос-Анджелес. Раніше губернатор Нью-Йорку Каті Гочул оголосила у штаті надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу.

Крім того, про перший випадок захворювання віспою повідомила Польща.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

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Теги: хвороби США мавпяча віспа

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