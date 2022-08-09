У Молдові виявили перший випадок віспи мавп

Хворобу виявили в іноземного громадянина, який прибув зі США на роботу

У Молдові зареєстрували перший випадок зараження віспою мавп. Хворим виявився іноземний громадянин, який прибув із США з робочим візитом. Про це повідомляє NewsMaker.



Повідомляється, що пацієнт звернувся за медичною допомогою в інфекційну лікарню Тома Чорбе, де його госпіталізували підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми – жар, слабкість і висип.

Взяті аналізи передали в лабораторію Національного агентства громадського здоров'я, яка і підтвердила у іноземця віспу мавп. У Міністерстві охорони здоров'я Молдови також з'ясували, що в США чоловік контактував з хворим на віспу мавп.

Зазначимо, що 2 серпня Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням мавпячої віспи.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.