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На Кубі виявили перший випадок зараження мавпячою віспою

Альона Боженко
glavcom.ua
На Кубі виявили перший випадок зараження мавпячою віспою
На Кубі виявили першого хворого на мавп'ячу віспу
фото ілюстративне

Інфекцію виявили у туриста, який повернувся з Італії

На Кубі виявлено перший випадок зараження вірусом віспи мавп. Про це повідомляє «Сіньхуа».

За даними МОЗ, інфікований турист з Італії прибув на Кубу 15 серпня і згодом був госпіталізований у критичному стані.

Уточнюється, що він зупинився в орендованому будинку та встиг відвідати кілька місць у західних провінціях Куби.

Зазначимо, що вперше хворобу виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

2 серпня Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням мавпячої віспи.

9 серпня у Молдові зареєстрували перший випадок зараження віспою мавп. Хворим виявився іноземний громадянин, який прибув із США з робочим візитом.

Теги: хвороби Куба мавпяча віспа

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