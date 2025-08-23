Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
Окупанти обстріляли Херсон
фото з відкритих джерел

Чоловік отримав травми несумісні з життям

Російські терористи обстріляли центр Херсона. Через обстріл загинув чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

«Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл. Ворог вкрив вогнем Центральний район міста. Внаслідок цього удару травми, несумісні з життям, дістав 69-річний чоловік», – написав він.

Нагадаємо, 9 серпня, окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона, через що загинули дві людини.

Російські окупанти згодом завдали повторного удару по маршрутному дроном по маршрутці в передмісті Херсона. 

«Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії», – повідомляє Нацполіція.

Також ми писали, що Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень.  

Читайте також:

Теги: обстріл смерть Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові зафіксовано декілька влучань
Харків пережив комбінований обстріл: мер повідомив наслідки
26 липня, 08:02
Наслідки обстрілів Києва у ніч на 31 липня 2025 року
Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування
31 липня, 10:21
Працівники ДСНС потрапили під обстріл зі ствольної артилерії
Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви
6 серпня, 21:32
Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
10 серпня, 06:55
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
11 серпня, 03:54
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
3 серпня, 17:46
Минулого сезону Жорже Кошта був призначений директором з професійного футболу в «Порту».
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
6 серпня, 09:43
Російський дрон влучив у магазин
У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
9 серпня, 17:40
Юрію Волику назавжди залишиться 36 років
Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою
13 серпня, 20:51

Події в Україні

Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни
ТЦК спростував фейк про сина Чикатила: про що йдеться
ТЦК спростував фейк про сина Чикатила: про що йдеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
75K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
13K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
13K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
9035
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua