Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні

Чоловік отримав травми несумісні з життям

Російські терористи обстріляли центр Херсона. Через обстріл загинув чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

«Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл. Ворог вкрив вогнем Центральний район міста. Внаслідок цього удару травми, несумісні з життям, дістав 69-річний чоловік», – написав він.

Нагадаємо, 9 серпня, окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона, через що загинули дві людини.

Російські окупанти згодом завдали повторного удару по маршрутному дроном по маршрутці в передмісті Херсона.

«Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії», – повідомляє Нацполіція.

Також ми писали, що Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень.