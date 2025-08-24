Цьогоріч Росія частіше глушить GPS сигнали у країнах Балтії – ISW

До слова, Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією

Естонський регулятор підтвердив, що 85% рейсів у країні стикаються з перебоями сигналу і спостерігається значна кількість «підміни» координат

Європейські країни, що мають кордон із Росією, вкотре повідомляють про глушіння GPS та зв'язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Європейські держави вздовж західного кордону Росії та Балтійського моря, включаючи країни Балтії, Фінляндію, Польщу та Швецію, повідомили про різке зростання кількості глушінь та підміни сигналів GPS та інших систем в останні місяці, а також збільшення кількості російських установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних районах.

Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія 23 червня надіслали до Міжнародного союзу телекомунікацій лист про посилення радіонавігаційних перешкод. Естонський регулятор підтвердив, що 85% рейсів у країні стикаються з перебоями сигналу і спостерігається значна кількість «підміни» координат.

У липні Литва звинуватила Росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості подібних інцидентів у порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо, в акваторії Балтійського моря виникають перебої з GPS-сигналом. Польща пов’язує це з ворожими діями Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра – міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша під час пресконференції на військовій авіабазі Латково.

До слова, Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією. Як повідомляє Bloobmerg, про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає «Главком». За даними естонської влади, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 км від кордону з Естонією. Такі дії РФ викликають занепокоєння в країнах Балтії.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.