Кремль ввів санкції проти прем'єра Японії: кому ще заборонено в'їзд до РФ
Під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса
Кремлівський режим ввів санкції проти 63 громадян Японії, зокрема, глави уряду країни Фуміо Кісіди. Про це в середу, 4 травня, повідомило МЗС РФ.
Крім японського прем'єра, під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса, голова Міноборони Кісі Нобуо та інші політики, а також представники ЗМІ, бізнесу та сфери освіти.
Як заявила російська сторона, приводом для цього стала «неприйнятна риторика». У покарання японським громадянам із санкційного списку буде заборонено в'їзд на територію РФ.
Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля. Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.