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    Кремль ввів санкції проти прем'єра Японії: кому ще заборонено в'їзд до РФ

    РФ ввела санкції проти прем'єра Японії&nbsp; - Кремль ввів санкції проти прем'єра Японії: кому ще заборонено в'їзд до РФ
    РФ ввела санкції проти прем'єра Японії 
    фото з відкритих джерел

    Під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса

    Кремлівський режим ввів санкції проти 63 громадян Японії, зокрема, глави уряду країни Фуміо Кісіди. Про це в середу, 4 травня, повідомило МЗС РФ.

    Крім японського прем'єра, під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса, голова Міноборони Кісі Нобуо та інші політики, а також представники ЗМІ, бізнесу та сфери освіти.

    Як заявила російська сторона, приводом для цього стала «неприйнятна риторика». У покарання японським громадянам із санкційного списку буде заборонено в'їзд на територію РФ.

    Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля. Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

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    Теги: росія окупанти Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль ввів санкції проти прем'єра Японії: кому ще заборонено в'їзд до РФ