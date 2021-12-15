У Південному Судані люди помирають через невідому хворобу. Лікарі б’ють на сполох

На даний момент фахівцям не вдалося встановити, від якої саме недуги помирають люди в одній з провінцій країни

Спеціалісти відправилися до однієї з провінцій країни для збирання зразків

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надіслала спеціальну групу для розслідування смертельних випадків через невідому хворобу у Південному Судані. Про це повідомляє BBC.

Від загадкової хвороби померло вже майже 100 людей у місті Фангак, штат Джонглей, що у Південному Судані. Місцеве міністерство охорони здоров'я звернулося до ВООЗ минулого тижня і повідомило, що невідоме захворювання забрало життя десятків людей у цій місцевості, яка раніше суттєво постраждала від повені. Зразки, зібрані медиками на місці, дали негативні результати тестувань на холеру.

«Ми вирішили відправити групу швидкого реагування для проведення оцінки ризиків та розслідування; саме тоді вони зможуть збирати зразки у хворих людей, але попередня цифра, яку ми отримали, становила 89 смертей», – повідомили у ВООЗ.

Варто зазначити, що регіон Фангак, де поширюється невідома хвороба, наразі не має сухопутного сполучення з іншими районами країни через повінь.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області розповсюджується сказ, а окупаційна адміністрація там не вживає заходів для належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей для профілактики сказу.

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