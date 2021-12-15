  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Південному Судані люди помирають через невідому хворобу. Лікарі б’ють на сполох

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На даний момент фахівцям не вдалося встановити, від якої саме недуги помирають люди в одній з провінцій країни - У Південному Судані люди помирають через невідому хворобу. Лікарі б’ють на сполох
    На даний момент фахівцям не вдалося встановити, від якої саме недуги помирають люди в одній з провінцій країни
    wionews.com

    Спеціалісти відправилися до однієї з провінцій країни для збирання зразків

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надіслала спеціальну групу для розслідування смертельних випадків через невідому хворобу у Південному Судані. Про це повідомляє BBC.

    Від загадкової хвороби померло вже майже 100 людей у місті Фангак, штат Джонглей, що у Південному Судані. Місцеве міністерство охорони здоров'я звернулося до ВООЗ минулого тижня і повідомило, що невідоме захворювання забрало життя десятків людей у цій місцевості, яка раніше суттєво постраждала від повені. Зразки, зібрані медиками на місці, дали негативні результати тестувань на холеру.

    «Ми вирішили відправити групу швидкого реагування для проведення оцінки ризиків та розслідування; саме тоді вони зможуть збирати зразки у хворих людей, але попередня цифра, яку ми отримали, становила 89 смертей», – повідомили у ВООЗ.

    Варто зазначити, що регіон Фангак, де поширюється невідома хвороба, наразі не має сухопутного сполучення з іншими районами країни через повінь.

    Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області розповсюджується сказ, а окупаційна адміністрація там не вживає заходів для належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей для профілактики сказу.

    Читайте також:
    Теги: медицина лікар хвороби Судан ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Південному Судані люди помирають через невідому хворобу. Лікарі б’ють на сполох