Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів

У Британії пропонують збирати дощову воду для унітазів

Уряд Великої Британії закликав громадян скоротити щоденне споживання води приблизно на 20 літрів на людину. За даними Sky News, якщо цього не зробити, до 2050 року дефіцит води в Англії може досягти п'яти мільярдів літрів на день, про це пише «Главком».

Незважаючи на те, що в британських будинках поширена практика використання однієї ванни для всіх членів сім'ї по черзі, уряд вважає це недостатнім. Влада пропонує встановити в будинках економні душові кабіни та унітази.

Цей заклик пов'язаний із тим, що після рекордно спекотного літа п'ять регіонів Англії продовжують боротися з посухою, попри настання осені.

Нестача води вже призводить до серйозних наслідків:

Міська рада міста Кроулі оголосила «надзвичайну ситуацію з житлом», оскільки дефіцит води перешкоджає будівництву нових будинків.

У Хартісмірі та Кембриджі заборонено будівництво нових об'єктів до 2033 року через проблеми з водопостачанням.

Уряд планує реалізувати масштабну програму, яка передбачає скорочення споживання води з 137 до 110 літрів на людину на день до 2050 року. До заходів також входить збір дощової води для туалетів. За словами урядових експертів, водна криза, якої так боялися британці, вже настала.

Згідно з урядовими пропозиціями щодо економії води, нові будинки в Англії можуть бути оснащені обов'язковими водозберігаючими душовими кабінами та туалетами. «Департамент охорони навколишнього середовища проводить консультації щодо планів, які вимагатимуть від будівельників будинків обладнати нові будинки такими функціями, як аеровані крани та душові лійки, а також туалети з подвійним змивом. Це відбувається на тлі того, що п'ять регіонів Англії досі борються з посухою цієї осені після рекордно спекотного літа», – йдеться у статті.

Раніше «Главком» писав, що Велику Британію охопила четверта за літо хвиля спеки, що призвела до серйозного дефіциту води. Ситуація настільки критична, що Національна група з питань посухи оголосила її «національно значущою». На тлі високих температур, що можуть сягати 34°C, влада закликає громадян до максимальної економії води.