Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів
Британців закликають економити воду
фото із відкритих джерел

У Британії пропонують збирати дощову воду для унітазів

Уряд Великої Британії закликав громадян скоротити щоденне споживання води приблизно на 20 літрів на людину. За даними Sky News, якщо цього не зробити, до 2050 року дефіцит води в Англії може досягти п'яти мільярдів літрів на день, про це пише «Главком».

Незважаючи на те, що в британських будинках поширена практика використання однієї ванни для всіх членів сім'ї по черзі, уряд вважає це недостатнім. Влада пропонує встановити в будинках економні душові кабіни та унітази.

Цей заклик пов'язаний із тим, що після рекордно спекотного літа п'ять регіонів Англії продовжують боротися з посухою, попри настання осені.

 Нестача води вже призводить до серйозних наслідків:

  • Міська рада міста Кроулі оголосила «надзвичайну ситуацію з житлом», оскільки дефіцит води перешкоджає будівництву нових будинків.
  • У Хартісмірі та Кембриджі заборонено будівництво нових об'єктів до 2033 року через проблеми з водопостачанням.

Уряд планує реалізувати масштабну програму, яка передбачає скорочення споживання води з 137 до 110 літрів на людину на день до 2050 року. До заходів також входить збір дощової води для туалетів. За словами урядових експертів, водна криза, якої так боялися британці, вже настала.

Згідно з урядовими пропозиціями щодо економії води, нові будинки в Англії можуть бути оснащені обов'язковими водозберігаючими душовими кабінами та туалетами. «Департамент охорони навколишнього середовища проводить консультації щодо планів, які вимагатимуть від будівельників будинків обладнати нові будинки такими функціями, як аеровані крани та душові лійки, а також туалети з подвійним змивом. Це відбувається на тлі того, що п'ять регіонів Англії досі борються з посухою цієї осені після рекордно спекотного літа», – йдеться у статті. 

Раніше «Главком» писав, що Велику Британію охопила четверта за літо хвиля спеки, що призвела до серйозного дефіциту води. Ситуація настільки критична, що Національна група з питань посухи оголосила її «національно значущою». На тлі високих температур, що можуть сягати 34°C, влада закликає громадян до максимальної економії води.

Читайте також:

Теги: будівництво криза Велика Британія вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьки, вчителі, експерти роздумують про виклики, які війна ставить перед українською школою
Перше вересня: нині школа – це щоденний подвиг вчителів, дітей, батьків
1 вересня, 19:00
У Техасі відкрили підземне родовище «білого» водню
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
28 серпня, 15:21
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
2 вересня, 13:56
Проєкт дозволить у стислі терміни забезпечити людей доступом до якісної питної води
У трьох областях зʼявляться нові водогони
4 вересня, 16:57
Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
5 вересня, 15:23
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
12 вересня, 11:44
У мітингу взяли участь близько 110 000 людей
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
14 вересня, 05:28
Введено санкції проти російських компаній, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України та ведуть там видобуток
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
10 вересня, 17:42
Визнання Палестини поставило під загрозу існування Ізраїлю, вважає Нетаньяху
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
21 вересня, 18:49

Соціум

Швейцарія офіційно заборонила бити дітей: ухвалено поправку до кодексу
Швейцарія офіційно заборонила бити дітей: ухвалено поправку до кодексу
Польща засудила проросійського радикала за антиукраїнські висловлювання
Польща засудила проросійського радикала за антиукраїнські висловлювання
Чотири аеропорти в Данії зафіксували невідомі дрони
Чотири аеропорти в Данії зафіксували невідомі дрони
У Бразилії вибухнув літак із відомим архітектором та двома режисерами
У Бразилії вибухнув літак із відомим архітектором та двома режисерами
Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів
Британія на межі водної кризи: уряд закликає скоротити споживання на 20 літрів
У Британії сталася масштабна пожежа після вибуху на складі
У Британії сталася масштабна пожежа після вибуху на складі

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua