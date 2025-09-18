Села, що не змінились за ніж більше 100 років, визнано найгарнішими у Британії

Ідилічне село у Великій Британії, що не змінилось понад 100 років

Найбільш дивовижним є те, що у цих селах не відбувалося жодного будівництва з 1906 року

У графстві Глостершир, серед мальовничих пейзажів Котсуолда, розташовані два села – Верхнє та Нижнє Слотер (Upper and Lower Slaughter). Цей дует визнано найгарнішим у Великій Британії завдяки їхньому унікальному вигляду, що залишається незмінним понад 100 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

«Мальовничі села Верхній та Нижній Слотер у Глостерширі зберегли свій виразний англійський шарм протягом десятиліть, залишаючись наріжним каменем англійської спадщини та захоплюючих дух пейзажів Котсуолдса», – йдеться у матеріалі.

Британські села зберігли свій неповторний шарм

Села, назви яких походять від староанглійського слова, що означає «брудне місце», з'єднані невеликою річкою Ай, а їхня ідилічна атмосфера приваблює мандрівників з усього світу.

Найбільш дивовижним є те, що у цих селах не відбувалося жодного будівництва з 1906 року. Це дозволило зберегти їхній первісний шарм та автентичність. Завдяки цьому вони не схожі на інші, більш сучасні, населені пункти.

У 2021 році видання The Times назвало Верхнє та Нижнє Слотер найгарнішими селами Великої Британії, підтверджуючи їхній статус серед мандрівників та місцевих жителів.

Парафіяльна церква Святого Петра датується 12 століттям britainexpress.com

«Мальовниче село Нижній Слотер виглядає так, ніби воно зійшло прямо з англійської листівки – прикрашене чарівними вапняковими котеджами, що розкинулися вздовж берегів річки Ай. Прогулянка вздовж струмка в Лоуер-Слотер – це справжня насолода», – пишуть журналісти.

