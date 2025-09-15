Уряд Великої Британії в останні місяці розпочав масштабну кампанію з розширення атомної енергетики

Великобританія і США підпишуть угоду про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики під час державного візиту президента США Дональда Трампа цього тижня. Це допоможе забезпечити інвестиції для фінансування нових електростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Уряд Великої Британії в останні місяці розпочав масштабну кампанію з розширення атомної енергетики, пообіцявши інвестувати $19 млрд у нову електростанцію Sizewell C і просуваючи плани Rolls-Royce (RR.L) щодо будівництва перших в країні малих модульних реакторів (SMR).

Трамп прибуде до Великобританії з дводенним візитом у вівторок, 16 вересня, під час якого він і прем'єр-міністр Кір Стармер оголосять про співпрацю в галузі ядерної енергетики. Мета співпраці – прискорити реалізацію нових проєктів та інвестицій. Американська компанія X-Energy, що займається ядерними реакторами, та британська Centrica (CNA.L), відкривають нову вкладку щодо будівництва до 12 сучасних модульних реакторів на північному сході Англії.

Також планується реалізація проєкту вартістю $15 млрд з розвитку сучасних центрів обробки даних, що працюють на малих модульних реакторах, у центральній Англії на території колишньої вугільної електростанції Cottam.

«Ці важливі зобов'язання наближають нас до золотої ери атомної енергетики, яка в довгостроковій перспективі призведе до зниження рахунків за комунальні послуги», – заявив Стармер у понеділок.

До слова, США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що вони як і раніше віддані європейській безпеці.