З’явилося відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком в московському «Лефортово»



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Медведчук і Рабинович

Медведчук повідомив Карпюку, що час відбудовувати країну

Голова ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук і народний депутат від цієї ж політсили Вадим Рабінович прилетіли в Москву, в «Лефортово», де відвідали політв’язня Миколу Карпюка.

Як повідомлялося, політики передали політв’язням привіти від родичів, українське сало та український хліб, – повідомляє ZIK.

«Сьогодні у мене нічого не відібрали, я тобі розповім. Це не просто сало, це з Полтави прикопчене у справжньому сіні українському, подивися, яке», – сказав Рабінович, передаючи сало Карпюку.

Карпюк зазначив – щоб з’їсти це сало, знадобиться рік, на що політики відповіли, що немає у нього року тут, і порадили поділитися з іншими ув’язненими.

Своєю чергою Медведчук повідомив Карпюку, що час відбудовувати країну.

«Миколо, у нас непочатий край роботи... непочатий край роботи, нова влада, безумовно, тому що якщо би була стара, інша, то звільнили б набагато раніше. Але стара не була зацікавлена в цьому. Безумовно, нова влада багато робила для цього вже зараз, тому що, ну, по-перше, треба результат позитивний, вони намагаються там відновити відносини хоч якоюсь там мірою з Росією. І якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, ці обміни мали б місце», – зазначив політик.

Рабінович додав, що вдома у Карпюка все гаразд. «Вдома у тебе все гаразд, дружина, діти, всі тебе чекають. Це два. Третє. Видужувати треба, приходити до тями, і разом будемо будувати справжню країну. Ти реальна людина, ти патріот, багато пережив», – зазначив парламентар.

Нагадаємо, вчора голова ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук і співголова партії Вадим Рабінович прибули до московського СІЗО «Лефортово», щоб побачитися з українськими політв’язнями.