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У дитсадках РФ дітей вчать правильно голосувати за Путіна (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У дитсадках РФ дітей вчать правильно голосувати за Путіна (фото, відео)
Росія з дитинства нав'язує любов до диктатора Путіна
фото з відкритих джерел

Російські вихователі провели для дітей старшої групи так звані «вибори Путіна»

У дитячому садку Мурманської області РФ провели «президентські вибори», а в школах почали проводити уроки про Україну і війну на основі інтерв'ю диктатора Володимира Путіна пропагандисту Такеру Карлсону. Про це повідомляє Astra.

Дитячий садок «Росинка» міста Полярні Зорі опублікував фото та відео з так званих «виборів Путіна», які вихователі провели для дітей старшої групи (5-6 років).

У Росії садок провів «президентські вибори» для дітей
У Росії садок провів «президентські вибори» для дітей
фото: Telegram/Astra
Росіяни змушують шестирічних дітей голосувати за Путіна
Росіяни змушують шестирічних дітей голосувати за Путіна
фото: Telegram/Astra
Дитина «віддає свій голос» на так званих «президентських виборах»
Дитина «віддає свій голос» на так званих «президентських виборах»
фото: Telegram/Astra

«15 березня в старшій групі відбувся дуже серйозний захід. Діти отримали паспорти, вже дуже їм хотілося взяти участь у виборах президента РФ. Хоч паспорти і жартівливі, але для дітей це була важлива подія, і вони поставилися до цього дуже відповідально», – йдеться в офіційній групі садка у забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте».

Згідно з результатами дитячих «виборів», виграв російський диктатор Володимир Путін, який набрав 12 голосів. Леонід Слуцький отримав два голоси, Микола Харитонов – один. За Даванкова ніхто з дітей не проголосував.

А в школах РФ тим часом з 11 березня влаштовують гру під назвою «Від Русі до Росії». Спочатку учні дивляться фрагменти інтерв'ю Путіна, потім відповідають на запитання.

Учні дивляться фрагменти інтерв'ю Путіна
Учні дивляться фрагменти інтерв'ю Путіна
фото: Telegram/«Не норма»
У російських школах влаштовують гру під назвою «Від Русі до Росії»
У російських школах влаштовують гру під назвою «Від Русі до Росії»
фото: Telegram/«Не норма»
У дитсадках РФ дітей вчать правильно голосувати за Путіна (фото, відео) фото 1
фото: Telegram/«Не норма»
У дитсадках РФ дітей вчать правильно голосувати за Путіна (фото, відео) фото 2
фото: Telegram/«Не норма»

«Спочатку учні дивляться фрагменти інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, а потім відповідають на запитання, які розбито на блоки: "Про первісне значення слова «українець», «Про входження нинішніх українських земель до складу Росії», «Про передумови початку СВО», «Про причини початку СВО та невиконання мінських угод», «Про санкції США та зростання економіки Росії», «Возз'єднання станеться», – йдеться в публікації проєкту «Не норма».

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Найбільше голосів виборців у процентному співвідношенні Путіну нарахували у Чечні – 98,99%. У Кемеровській області він отримав 95,73% голосів, у Туві – 95,37%, у Єврейській автономній області – 92,35%, у Саратовській області – 91,66%, у Бєлгородській області – 90,66%, в Адигеї – 90,18%, у Карачаєво-Черкесії – 90,07%. У Москві Путін, за офіційними даними, набрав 85,13%, у Московській області – 86,19%.

До слова, Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

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Теги: діти путін вибори в Росії дитячий садок росіяни

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