За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності



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За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності

На тілі були виявлені сліди переломів і ножових поранень, що говорить на користь версії про умисне вбивство

У занедбаному особняку в Парижі виявили муміфікований труп 30-річної давності.

Про це пише The Guardian.

Працівники організації по відновленню будівель знайшли мумію під купою дощок і щебеню в будівлі позаду будинку модельєра Ів Сен-Лорана в престижному районі французької столиці, в кількох хвилинах від Будинку інвалідів та офіційної резиденції французького прем'єр-міністра.

Будинок був порожній з 80-х років XX століття.

На тілі були виявлені сліди переломів і ножових поранень, що говорить на користь версії про умисне вбивство.

Загиблого впізнали по збережених на трупі документам. Ним виявився якийсь Жан-П'єр Рено без постійного місця проживання. Дітей померлого знайшли і проінформували про смерть батька.

Власник особняка, який купив будинок в січні цього року за 35 мільйонів євро, відмовився від коментарів.