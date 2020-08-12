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    У світі

    За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності

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    За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності - За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності
    За будинком модельєра Ів Сен-Лорана знайшли труп 30-річної давності

    На тілі були виявлені сліди переломів і ножових поранень, що говорить на користь версії про умисне вбивство

    У занедбаному особняку в Парижі виявили муміфікований труп 30-річної давності.

    Про це пише The Guardian.

    Працівники організації по відновленню будівель знайшли мумію під купою дощок і щебеню в будівлі позаду будинку модельєра Ів Сен-Лорана в престижному районі французької столиці, в кількох хвилинах від Будинку інвалідів та офіційної резиденції французького прем'єр-міністра.

    Будинок був порожній з 80-х років XX століття.

    На тілі були виявлені сліди переломів і ножових поранень, що говорить на користь версії про умисне вбивство.

    Загиблого впізнали по збережених на трупі документам. Ним виявився якийсь Жан-П'єр Рено без постійного місця проживання. Дітей померлого знайшли і проінформували про смерть батька.

    Власник особняка, який купив будинок в січні цього року за 35 мільйонів євро, відмовився від коментарів.

    Франція вбивство смерть будинок
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