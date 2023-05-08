Путін – сучасний Гітлер: соцопитування українців показало цікавий факт

Більшість респондентів вважають Путіна диктатором

94% українців у черговому опитуванні заявили, що вважають президента РФ Володимира Путіна, який воює за українські землі, диктатором і сучасником Адольфа Гітлера. Такі дані наводить соціологічна служба Центру Разумкова разом з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, згідно з опитуванням, близько 92% громадян, як і раніше, заявляють, що вірять у перемогу над Росією. Жителі всіх регіонів фактично одноголосно вірять у те, що українці переможуть. Окрім того, залишається високим рівень підтримки військових та засудження злочинів агресії РФ.

Крім того, українці висловилися про найважливіші події, які під час війни підтримують моральний дух та асоціюються з гордістю та перемогою. Зокрема, такими виявились різні військові операції: звільнення Херсона (15%), захист Харкова (11%), деокупація Київської області (10%). Серед загальних факторів, які сприяють позитивним емоціям, відзначають звільнення окупованих територій (16%), гордість за ЗСУ (10%) та почуття єдності серед українців (9%).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Опитування провели з 23 по 30 березня 2023 року.

Нагадаємо, лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зазначається, що ще у 2010 році день перемоги був одним з найбільш важливих свят.

Також Київрада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки. Впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла з 15 відсотків у 2000 році до 44 відсотків у 2023-ому. Сьогодні 47 відсотків від загальної кількості опитуваних киян вдома спілкуються українською.

Раніше українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії». Протягом трьох днів українців вибирали найкращий ескіз марки серед семи варіантів. Кожен з них – це малюнок про майбутнє України, створений дітьми. Перемогу здобула марка «Найзаповітніша мрія». За неї проголосували 218 969 користувачів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом в опитуванні взяли участь 457 359 людей. Паралельно опитування проходило на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського в соцмережах. Там проголосували 11 450 українців.