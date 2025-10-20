Politico: ЄС змінить правила членства, аби прискорити вступ України

Пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки

Європі розглядають пропозицію про зміну правил членства в Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пише Politico, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

«Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС», – заявив голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Гофрайтер.

Зазначається, що ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето – права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.

Як каже Гофрайтер, план приєднання нових членів без повного права голосу «гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄС». «З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним», – пояснив він.

Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський стверджує, що партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. За його словами, наразі немає вагань з цього питання серед більшості країн.

Також Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу відбудеться незалежно від прем’єра Угорщини Віктора Орбана.