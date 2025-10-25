Словаччина відмовилась від участі у фінансуванні оборонних потреб України – Фіцо

Фіцо: Уряд, який я очолюю, ніколи, наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Братислава готова надавати Україні лише гуманітарну допомогу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у жодних спільних європейських ініціативах, пов’язаних із фінансуванням оборонних потреб України. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Фіцо зазначив, що під час засідання Європейської Ради в Брюсселі наполіг, аби у підсумковій заяві щодо України не згадувалася можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування так званого репараційного кредиту Києву.

Він наголосив, що Словаччина не долучатиметься до створення цього механізму, навіть якщо відповідне рішення ухвалять на рівні ЄС.

«Яке б рішення не було прийнято, я хочу, щоб у Словаччині це чітко розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з державного бюджету на цю мету», – заявив прем’єр.

Водночас він підкреслив, що Братислава готова надавати Україні лише гуманітарну допомогу.

Фіцо також повідомив, що багато європейських лідерів висловлюють занепокоєння можливими ризиками, які може спричинити використання заморожених російських активів – зокрема, судовими позовами з боку Росії або іншими формами її «відплати». Проте, за його словами, ідею репараційного кредиту в ЄС усе ж обговорюють, оскільки не хочуть продовжувати фінансову підтримку України коштом національних бюджетів.

Раніше прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти закликів ЄС відмовитися від російської нафти. Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили, що не прийматимуть вказівок щодо джерел енергопостачання.

Політики наголосили, що відмова від постачання через нафтопровід «Дружба» для їхніх країн є технічно та економічно неможливою. Про це вони заявили під час спільної зустрічі на угорсько-словацькому кордоні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні.

«Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.