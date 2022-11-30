«Засуньте руки під пахви». Російська влада готує населення до масових обморожень

У країні-терористці цинічно порадили грітися, як виходить

Росспоживнагляд рекомендує жителям російських областей, де наразі вже почалися сильні морози, засунути руки під пахви. Такий спосіб в країні-терористці вважають найкращим для того, щоб уникнути обморожень. Про це пишуть російські ЗМІ.

У відомстві країни-терористки нагадали, що першими ознаками обмороження може бути поколювання і почервоніння з подальшим онімінням уражених зон. Постраждалим експерти рекомендують постаратися зігріти замерзлі ділянки тіла. У РФ навіть придумали, буцімто найкращим рятівником у таких випадках є власне тіло.

«Якщо теплої води немає, зігріти уражені ділянки допоможе тепло власного тіла (обморожені кисті швидко відігріються під пахвами)», – наголосили в Росспоживнагляді.

Відтак в країні-терористці влада демонструє «дива турботливості» про своїх громадян. Бо складається враження, що давати такі поради можна лише не дуже люблячи людей.