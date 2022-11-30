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«Засуньте руки під пахви». Російська влада готує населення до масових обморожень

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Засуньте руки під пахви». Російська влада готує населення до масових обморожень
Російська влада «дбає» про свої громадян
фото з відкритих джерел

У країні-терористці цинічно порадили грітися, як виходить 

Росспоживнагляд рекомендує жителям російських областей, де наразі вже почалися сильні морози, засунути руки під пахви. Такий спосіб в країні-терористці вважають найкращим для того, щоб уникнути обморожень. Про це пишуть російські ЗМІ.

У відомстві країни-терористки нагадали, що першими ознаками обмороження може бути поколювання і почервоніння з подальшим онімінням уражених зон. Постраждалим експерти рекомендують постаратися зігріти замерзлі ділянки тіла. У РФ навіть придумали, буцімто найкращим рятівником у таких випадках є власне тіло.  

«Якщо теплої води немає, зігріти уражені ділянки допоможе тепло власного тіла (обморожені кисті швидко відігріються під пахвами)», – наголосили в Росспоживнагляді.

Відтак в країні-терористці влада демонструє «дива турботливості» про своїх громадян. Бо складається враження, що давати такі поради можна лише не дуже люблячи людей.

Теги: влада населення росія

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