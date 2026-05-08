Арештовано експосла Італії: його підозрюють у продажі віз росіянам

У Римі затримано колишнього посла Італії в Узбекистані П'єргабріеле Пападіа де Боттіні. Дипломата і його спільницю підозрюють у сприянні нелегальній імміграції та в корупції під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на la Repubblica.

За версією слідства, Пападіа за допомогою свого помічника організував схему видачі довгострокових туристичних віз терміном від одного до трьох років громадянам Росії. Таким чином, шенгенські візи отримували навіть ті, хто не відповідав встановленим вимогам. За це він брав додаткові збори від €4 до €16 тис. з людини – при тому, що законом встановлено мита в розмірі від €45 до €60 за одну заяву.

Махінації здійснювали через три московські туристичні агентства – Happy Travel, Visa4you і Park Lane, зареєстровані за однією адресою. Щонайменше 95 громадян Росії звернулися до цих агентств і згодом в’їхали до Італії, не відповідаючи вимогам для отримання візи за офіційною процедурою. У ряді випадків вони не проживали в консульському окрузі, іноді документи від імені заявника підписувала інша людина, а частина з них отримала візи, жодного разу не з’явившись у консульстві особисто.

Схему розкрили під час офіційної перевірки МЗС у посольстві в липні 2025 року, коли в документації виявили грубі порушення. У 81 випадку імена росіян, які отримали візу в ташкентському посольстві, жодного разу не фігурували в реєстрі відвідувачів установи.

Слідство також встановило, що туристичні агентства у період з січня по липень 2025 року переказали на банківський рахунок у Болгарії €23 600, задекларувавши транзакцію як позику з відсотками. Рахунок належав Тетяні Таракановій – росіянці з італійським громадянством, яка проживає в Болгарії і раніше працювала разом з Пападіа в італійському консульстві в Москві. Обійнявши посаду посла в Ташкенті, він прийняв її на роботу у візовий відділ.

Запобіжний захід щодо експосла було обрано, зокрема, через ризик втечі: незадовго до арешту він цікавився можливістю отримання візи до Росії. Прокурори та співробітники фінансової поліції продовжують розслідування близько 400 справ і вивчають майно Пападіа, оцінене в €3 млн. Сам він стверджує, що отримав його у спадок.

Нагадаємо, громадяни Росії все частіше повертаються до Європи на відпочинок, попри дію одних із найсуворіших у світі санкцій проти Москви. Кількість виданих шенгенських віз росіянам у 2025 році зросла, що демонструє розрив між політичною риторикою щодо ізоляції Кремля та реальним попитом на російський туризм у деяких країнах блоку.