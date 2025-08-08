Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
Президент США приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям
фото: Reuters

Секретна директива офіційно відкриває шлях для проведення військових операцій проти картелів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав таємний наказ Пентагону залучити армію до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Журналісти зазначають, що це рішення – найагресивніший крок адміністрації Трампа у її посилюваній кампанії проти наркокартелів. Воно свідчить про готовність американського лідера залучати армію для виконання завдань, які раніше вважались виключно функціями правоохоронців, зокрема у боротьбі з контрабандою фентанілу та інших наркотиків.

Директива офіційно відкриває шлях для проведення прямих військових операцій у морі та на іноземній території проти картелів. The New York Times пише, що військове командування США вже розробляє варіанти дій, як саме збройні сили можуть діяти проти цих груп.

Однак, як повідомляє видання, наказ військовим припиняти незаконну наркоторгівлю також підіймає правові проблеми. Насамперед він ставить питання про те, чи вважатиметься «убивствами», якщо солдати армії США вбиватимуть цивільних.

Як зазначає NYT, Трамп приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям. У лютому 2025 року Держдеп США визнав Tren de Aragua, а також транснаціональний Mara Salvatrucha (ще відомий як MS-13) і кілька інших «іноземними терористичними організаціями». У відомстві заявили, що ті становлять «загрозу національній безпеці, що перевершує загрозу, яка походить від традиційної організованої злочинності».

Наприкінці липня 2025 року Білий дім додав венесуельський Cartel de los Soles (так званий Картель Сонць) до списку глобальних терористичних угруповань. В адміністрації Трампа вважають, що його очолюють диктатор Венесуели Ніколас Мадуро та інші топчиновники його адміністрації.

Нагадаємо, Міністерство оборони США може перенаправляти зброю та обладнання, які були призначені для України, назад до американських арсеналів.

До слова, Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн.

Читайте також:

Теги: Пентагон США наркотики Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет передбачає зниження цінового порогу на російську нафту до $47.6 за барель
Нафтовий удар ЄС по Росії
18 липня, 20:10
Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Чи варто вірити в нового Трампа?
Чи варто вірити в нового Трампа?
15 липня, 13:27
Близько 70% витрат на тарифи сплачуватимуть споживачі у вигляді вищих цін
Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN
10 липня, 21:36
Поліція працює на місці події
У США чоловік влаштував стрілянину: є загиблі та поранені
29 липня, 03:19
Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
30 липня, 05:49
CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
5 серпня, 03:28
Пєсков зробив заяву щодо слів Трампа про субмарини
Кремль відреагував на слова Трампа про дві ядерні субмарини поблизу РФ
4 серпня, 13:48
Індія відреагувала на мита Трампа
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
6 серпня, 20:14

Політика

Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
CNN: Пентагон отримав право забрати американську зброю, призначену для України
CNN: Пентагон отримав право забрати американську зброю, призначену для України
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
5537
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5147
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua