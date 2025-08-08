Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT

Секретна директива офіційно відкриває шлях для проведення військових операцій проти картелів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав таємний наказ Пентагону залучити армію до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Журналісти зазначають, що це рішення – найагресивніший крок адміністрації Трампа у її посилюваній кампанії проти наркокартелів. Воно свідчить про готовність американського лідера залучати армію для виконання завдань, які раніше вважались виключно функціями правоохоронців, зокрема у боротьбі з контрабандою фентанілу та інших наркотиків.

Директива офіційно відкриває шлях для проведення прямих військових операцій у морі та на іноземній території проти картелів. The New York Times пише, що військове командування США вже розробляє варіанти дій, як саме збройні сили можуть діяти проти цих груп.

Однак, як повідомляє видання, наказ військовим припиняти незаконну наркоторгівлю також підіймає правові проблеми. Насамперед він ставить питання про те, чи вважатиметься «убивствами», якщо солдати армії США вбиватимуть цивільних.

Як зазначає NYT, Трамп приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям. У лютому 2025 року Держдеп США визнав Tren de Aragua, а також транснаціональний Mara Salvatrucha (ще відомий як MS-13) і кілька інших «іноземними терористичними організаціями». У відомстві заявили, що ті становлять «загрозу національній безпеці, що перевершує загрозу, яка походить від традиційної організованої злочинності».

Наприкінці липня 2025 року Білий дім додав венесуельський Cartel de los Soles (так званий Картель Сонць) до списку глобальних терористичних угруповань. В адміністрації Трампа вважають, що його очолюють диктатор Венесуели Ніколас Мадуро та інші топчиновники його адміністрації.

