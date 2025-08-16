Головна Світ Політика
Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ
Світові ЗМІ проаналізували саміт Дональда Трампа з Володимиром Путіним
колаж: glavcom.ua

Світові ЗМІ про зустріч Трампа і Путіна: «Тріумф диктатора і кінець дипломатичної ізоляції»

Провідні світові засоби масової інформації, підбиваючи підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, описують її як символічний тріумф для російського диктатора, що поклав край його дипломатичній ізоляції. Про це повідомляє «Главком».

Водночас, ключові видання наголошують, що переговори не принесли жодних конкретних результатів, зокрема, щодо припинення вогню в Україні.

Ось що пишуть провідні західні ЗМІ:

The Washington Post зазначає, що зустріч супроводжувалася «теплими словами та пишним прийомом із червоною доріжкою», однак завершилася без будь-яких угод, що продемонстрував «стриманий вихід» лідерів.

Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ фото 1
скріншот

The New York Times акцентує, що Трамп влаштував для Путіна «теплий прийом», чим фактично завершив його дипломатичну ізоляцію. При цьому видання підкреслює, що Путін не погодився на припинення війни.

Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ фото 2

Французьке видання Le Monde теж пише, що Дональду Трампу не вдалося домогтися від російського диктатора припинення вогню в Україні.

Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ фото 3

Італійська Corriere della Sera повідомляє, що Трамп і Путін провели три години переговорів і заявили про «великий прогрес», але при цьому «припинення вогню в Україні досі немає».

Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ фото 4

Politico назвали Трампа творцем королів та дорікнули, що президент США турбується лише про отримання Нобелівської премії миру.

Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ фото 5

Нагадаємо, довгоочікуваний саміт між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним, що відбувся в Анкориджі завершився без остаточної угоди про припинення війни в Україні. Незважаючи на інтенсивність переговорів, сторони не змогли досягти прориву. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Теги: путін Дональд Трамп переговори ЗМІ

