Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ

Світові ЗМІ про зустріч Трампа і Путіна: «Тріумф диктатора і кінець дипломатичної ізоляції»

Провідні світові засоби масової інформації, підбиваючи підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, описують її як символічний тріумф для російського диктатора, що поклав край його дипломатичній ізоляції. Про це повідомляє «Главком».

Водночас, ключові видання наголошують, що переговори не принесли жодних конкретних результатів, зокрема, щодо припинення вогню в Україні.

Ось що пишуть провідні західні ЗМІ:

The Washington Post зазначає, що зустріч супроводжувалася «теплими словами та пишним прийомом із червоною доріжкою», однак завершилася без будь-яких угод, що продемонстрував «стриманий вихід» лідерів.

скріншот

The New York Times акцентує, що Трамп влаштував для Путіна «теплий прийом», чим фактично завершив його дипломатичну ізоляцію. При цьому видання підкреслює, що Путін не погодився на припинення війни.

Французьке видання Le Monde теж пише, що Дональду Трампу не вдалося домогтися від російського диктатора припинення вогню в Україні.

Італійська Corriere della Sera повідомляє, що Трамп і Путін провели три години переговорів і заявили про «великий прогрес», але при цьому «припинення вогню в Україні досі немає».

Politico назвали Трампа творцем королів та дорікнули, що президент США турбується лише про отримання Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, довгоочікуваний саміт між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним, що відбувся в Анкориджі завершився без остаточної угоди про припинення війни в Україні. Незважаючи на інтенсивність переговорів, сторони не змогли досягти прориву. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.