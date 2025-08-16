Головна Світ Політика
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
фото: скриншот з відео

За словами диктатора, Росія нібито щиро зацікавлена в тому, щоб покласти край війні

Російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію Путіна та Трампа.

За словами диктатора, Росія нібито щиро зацікавлена в тому, щоб покласти край війні. Зокрема, він сказав, що його країна зацікавлена, щоб врегулювання в Україні мало довгостроковий характер.

Путін додав: «Я дуже сподіваюся, що досягнуті нами розуміння сприятимуть досягненню миру в Україні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

