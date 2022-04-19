Окупанти викрали ексмера Херсона

За час роботи Володимира Миколаєнка у місті укріпилася територіальна оборона

Люди потерпають через свою проукраїнську позицію

Росіяни продовжують викрадати представників міської влади, особливо, якщо вони мають відкриту проукраїнську позицію. Так, вже понад тиждень у полоні перебуває Андрій Путілов – ексголова Херсонської обласної адміністрації. Крім того, вчора 18 квітня, стало відомо про викрадення колишнього мера Херсона – Володимира Миколаєнка. Саме в часи, коли він очолював місто, Херсонщина приділяла увагу укріпленню оборони.

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, про викрадення ексмера повідомила його дружина. Вона розповіла, що близько 16:00 його набрав товариш та покликав на зустріч з якої той не повернувся.

«Наразі він арештований. Невідомо, де він знаходиться», – зазначив депутат.

Він розповів, що окупанти також утримують колишнього голову Херсонської обласної адміністрації Андрія Путілова.

Є попередня інформація, що Путілова вивезли до окупованого Криму і там будуть влаштовувати над ним «суд», можливо, це відбуватиметься й Володимиром Миколаєнком.

Як відомо, колишній голова Херсонської ОДА понад тиждень у полоні рашистів.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута надав відповідь меру Херсона Ігорю Колихаєву на його звернення щодо того, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.

«У разі відчуття вами та членами вашої родини, а також підлеглими та їхніми родинами загрози життю необхідно змінити місцеперебування для уникнення можливості захоплення в полон себе чи членів родини. При цьому продовжити виконувати свої посадові обов’язки та забезпечувати функціонування всіх комунальних служб міської територіальної громади. Не писати ні вам, ні вашим підлеглим заяв про звільнення із займаних посад тощо», — зазначив керівник ОВА в документі.