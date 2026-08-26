Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Американський підприємець отримав одну з найвищих державних нагород України на тлі переговорів про можливості Starlink

Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця, інженера та керівника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ №835/2026 підписав президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Згідно з документом, Маска відзначили за особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки.

скриншот із president.gov.ua

«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона – підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки», – йдеться в указі.

Нагородження відбулося на тлі контактів української сторони з Маском стосовно можливостей супутникової системи Starlink. Раніше Зеленський розповів, що засновник SpaceX вважає використання Starlink над територією Росії ескалацією. Водночас президент не виключив зміни позиції підприємця після отримання додаткових аргументів.

«Поки що він (Ілон Маск, – «Главком») сказав, що це ескалація. Але він може змінити думку, коли побачить більше аргументів. І це дійсно може призвести до скорочення саме тих можливостей Росії, завдяки яким вона затягує війну і сподівається на ще одну зиму війни та будує відповідні плани. Ілон Маск вже ухвалював такі визначальні рішення щодо Starlink, які допомогли захистити життя. З ним уже контактували різні наші люди. І президент Сполучених Штатів Америки теж з ним попрацював, його команда. І ми почали отримувати вже інший, більш обнадійливий фідбек», – зауважив президент.

Зеленський зазначав, що українська сторона очікує на подальші зустрічі та сподівається досягти результату. «Але є і паралельний трек. Щось одне не працює – значить буде працювати інше. Руки ніхто не опускає. Ми не будемо просто чекати поки китайці з «рускіми» запустять свій аналог Starlink, який вони будують і хочуть використати у війні. Коли вони запустять, ми також запустимо дещо своє. Я до цього ставлюсь як до ще одного виклику. Таких викликів було багато упродовж цієї війни, і різними шляхами ми знаходили виходи з непростих ситуацій», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський також розповів про переговори навколо можливого використання Starlink на території РФ для потреб української оборони. За його словами, Міністерство оборони надало інформацію про нібито готовність SpaceX погодити таке використання, однак згодом позиція компанії виявилася іншою.

Україна прагне отримати можливості для завдання точніших ударів по російських ракетних системах. Остаточне рішення стосовно використання Starlink для таких операцій залишається за Маском. Раніше американський підприємець також коментував роль супутникової системи у захисті України.