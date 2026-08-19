Ілон Маск відреагував на заяву про важливість Starlink для України

Раніше Михайло Федоров назвав Ілона Маска «найважливішим технологічним діячем та підприємцем у світі для України»

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував інтерв'ю Михайла Федорова щодо ключової ролі супутникового зв'язку Starlink у захисті України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар бізнесмена у соцмережі X.

17 серпня засновник SpaceX залишив емодзі у вигляді «серця» під відеозаписом розмови з ексочільником оборонного відомства, який назвав бізнесмена однією з найважливіших технологічних постатей для нашої держави.

Федоров наголосив, що Starlink сприяв захисту української протиповітряної оборони, зберіг спроможності Повітряних сил та врятував тисячі життів цивільних громадян. Згодом Маск додатково прокоментував заяву українського посадовця, окресливши власну позицію.

«Намагаюся зробити правильну справу. Сподіваюся, що скоро настане мир», – написав Ілон Маск.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск продовжує блокувати використання терміналів супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударів по об'єктах у глибині території Росії.

Михайло Федоров після звільнення з посади очільника Міністерства оборони намагався через неофіційні канали переконати Маска змінити позицію, проте той залишається непохитним. Співрозмовники видання зазначають, що Маск продовжує дискутувати з українською стороною, стверджуючи, що використання супутникового зв'язку для таких атак загрожує подальшою ескалацією війни.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.