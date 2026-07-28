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FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України
фото: Getty Images

Видання наголошує, що зустріч відбувається у непростий момент для обох президентів

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть у Білому домі закриту зустріч, яка триватиме 90 хвилин.

Київ вважає ці переговори найкращою можливістю від початку другого президентського терміну Трампа відновити активну військову та політичну підтримку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, переговори проходитимуть без участі преси. Українська сторона розраховує, що особистий контакт між лідерами допоможе зміцнити двосторонні відносини та відновити імпульс у переговорах щодо завершення війни.

Як зазначає FT, головним завданням української делегації стане переконати Трампа, що подальша підтримка України відповідає національним інтересам США. У Києві також мають намір апелювати до прагнення американського президента асоціюватися з успішним завершенням міжнародних криз.

«Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма речами – не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну», – казав Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

За інформацією видання, під час підготовки до переговорів українська сторона зробила ставку на простий і прагматичний підхід. Співрозмовник FT, знайомий із перебігом підготовки зустрічі, зазначив: «Якщо Зеленський буде дотримуватися простоти та не буде надто ускладнювати ситуацію, все пройде добре».

Financial Times також пише, що відносини між двома лідерами помітно покращилися після напруженого періоду на початку 2025 року. Зокрема, на саміті НАТО Трамп погодився надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Тепер Київ розраховує прискорити постачання засобів ППО, розширити оборонну співпрацю та посилити тиск на Росію.

Видання наголошує, що зустріч відбувається у непростий момент для обох президентів. Зеленський прибув до Вашингтона після масштабних кадрових змін в українському військово-політичному керівництві, тоді як Трамп опинився під тиском як через небажання Кремля йти на поступки, так і через критику частини своїх прихильників, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Серед головних питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпраця між країнами.

Об 11:00 (18:00 за Києвом) у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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