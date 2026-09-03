Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві

Кадрові рішення стосуватимуться заступників керівників обох структур, відповідальних за ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення після перестрілки між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський розповів, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, двом учасникам подій – співробітнику СБУ та співробітнику ГУР – уже повідомлено про підозру.

Водночас правоохоронці перевіряють й інші обставини того, що сталося.

«Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що відповідальність мають понести обидві структури. «Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, збройний конфлікт між представниками СБУ та ГУР стався у Києві під час проведення слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху.

Як повідомляв «Главком», за версією СБУ, група осіб, серед яких були представники ГУР, намагалася перешкодити слідчим діям, унаслідок чого виник конфлікт із застосуванням зброї.

Згодом співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР повідомили про підозри. Співробітнику СБУ інкримінують перевищення влади або службових повноважень, а військовому ГУР – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Генпрокурор Руслан Кравченко наголошував, що озвучені версії подій суттєво відрізняються, тому слідство має встановити факти та надати правову оцінку діям усіх учасників.

Окремо правоохоронці розслідують зникнення заступника командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Досудове розслідування за цим фактом розпочали ще 1 вересня. Слідство встановлює причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини.