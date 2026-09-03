Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві
Співробітники ГУР у житловому масиві Березняки, де сталася стрілянина
фото: «Суспільне»

Кадрові рішення стосуватимуться заступників керівників обох структур, відповідальних за ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення після перестрілки між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський розповів, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, двом учасникам подій – співробітнику СБУ та співробітнику ГУР – уже повідомлено про підозру.

Водночас правоохоронці перевіряють й інші обставини того, що сталося.

«Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що відповідальність мають понести обидві структури. «Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, збройний конфлікт між представниками СБУ та ГУР стався у Києві під час проведення слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху.

Як повідомляв «Главком», за версією СБУ, група осіб, серед яких були представники ГУР, намагалася перешкодити слідчим діям, унаслідок чого виник конфлікт із застосуванням зброї.

Згодом співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР повідомили про підозри. Співробітнику СБУ інкримінують перевищення влади або службових повноважень, а військовому ГУР – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Генпрокурор Руслан Кравченко наголошував, що озвучені версії подій суттєво відрізняються, тому слідство має встановити факти та надати правову оцінку діям усіх учасників.

Окремо правоохоронці розслідують зникнення заступника командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Досудове розслідування за цим фактом розпочали ще 1 вересня. Слідство встановлює причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський ГУР СБУ стрілянина кадрові зміни президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головне управління розвідки звернулося до українців з попередженням
ГУР заявив про спробу дискредитувати воєнну розвідку і звернувся до українців
Сьогодні, 15:25
У Києві на День Незалежності відбувся парад дронів
Зеленський розповів, чим парад дронів у Києві приголомшив іноземних партнерів
25 серпня, 15:36
Після публікації резонансного відеозвернення Федоров не контактував із президентом
Федоров розповів, чи спілкувався із Зеленським після заяви про вибори
23 серпня, 13:10
Наслідки удару по військовому об'єкту в Росії
Кремль визнав неспроможність зупинити удари України – ISW
22 серпня, 05:40
Зеленський звернувся до США після масованої атаки Росії
Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ
20 серпня, 20:18
Зеленський доручив посилити захист на найгарячіших напрямках фронту
Зеленський отримав нові дані про плани росіян на Донеччині
17 серпня, 16:54
Президент США Дональд Трамп поки не погодив передачу Україні додаткових комплексів і перехоплювачів Patriot
Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times
15 серпня, 19:34
Затримання підозрюваного у коригуванні масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву
СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ
5 серпня, 18:50
Затриманому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років
У Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
4 серпня, 09:49

Події в Україні

Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області
Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області
Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві
Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
92K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua