Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Дайджест новин 27 серпня 2026 року
Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. У Львівській області на шахті стався обвал породи. Також російська терористична армія атакувала Україну.
«Главком» зібрав головні події за 27 серпня.
Візит Зеленського до Молдови
Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Там він зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі.
Обвал на шахті у Львівській області
У Шептицькому Львівській області на шахті «Межирічанська» №3 стався обвал породи. Унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.
У Непалі кількість загиблих через повінь перевищила 350
Через повені та зсуви ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 359 людей. Офіційні особи Непалу попереджають про можливу загрозу повторної повені поблизу річки Бхоте-Коші.
Атака на Україну
Протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА. Більшість російська терористична армія спрямувала у бік столиці.
Також росіяни атакували БпЛА один з районів Запоріжжя. За попередньою інформацією, поранення отримала 54-річна жінка. На території одного з підприємств сталося загорання складських приміщень. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 тис. кв. м.
До того ж росіяни атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ.
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