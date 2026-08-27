Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 27 серпня 2026 року

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. У Львівській області на шахті стався обвал породи. Також російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» зібрав головні події за 27 серпня.

Візит Зеленського до Молдови

Зеленський прибув на святкування Дня незалежності Молдови
Зеленський прибув на святкування Дня незалежності Молдови
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Там він зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі.

Обвал на шахті у Львівській області

У Шептицькому Львівській області на шахті «Межирічанська» №3 стався обвал породи. Унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.

У Непалі кількість загиблих через повінь перевищила 350

Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу
Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу
фото: АР

Через повені та зсуви ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 359 людей. Офіційні особи Непалу попереджають про можливу загрозу повторної повені поблизу річки Бхоте-Коші.

Атака на Україну

Згарище на місці Свято-Миколаївського храму після удару РФ
Згарище на місці Свято-Миколаївського храму після удару РФ
фото: Чернігівська єпархія УПЦ (МП)

Протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА. Більшість російська терористична армія спрямувала у бік столиці.

Також росіяни атакували БпЛА один з районів Запоріжжя. За попередньою інформацією, поранення отримала 54-річна жінка. На території одного з підприємств сталося загорання складських приміщень. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 тис. кв. м.

До того ж росіяни атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ.

Інші важливі новини

  • Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО.
  • У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, як змінилися відносини Трампа та Зеленського
Як Україні достукатися до Трампа. Генерал Келлог назвав ключових людей у Білому домі
Вчора, 11:41
Зеленський вручив державні нагороди видатним діячам та захисникам
Алла Мазур, Брати Гадюкіни, Шон Пен та Левко Лук'яненко. Повний список лауреатів «Національної легенди 2026»
25 серпня, 23:20
Вашингтон повідомив Києву, що до Москви прямує американська делегація
США попросили Україну призупинити удари по Росії – Axios
25 серпня, 18:47
Триває 1636-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2026 року
17 серпня, 08:24
Зима буде вікном можливості для наших крилатих ракет
Зима змінить правила гри. Чи відкриється для «Фламінго» вікно можливостей?
15 серпня, 23:53
Мобілізація в РФ. Зеленський розкрив плани Путіна
Мобілізація в РФ. Зеленський розкрив плани Путіна
11 серпня, 20:55
Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп під час спілкування з пресою
Трамп відмовив Зеленському у передачі сотень ракет для Patriot
5 серпня, 12:18
Рятувальники оперативно приборкали загоряння
Удар по об’єкту транспортної інфраструктури на Одещині: поранено 10 людей (оновлено)
3 серпня, 20:16
У липні армія РФ втратила 42 860 людей – це новий місячний рекорд за весь час війни
ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними
3 серпня, 03:20

Події в Україні

НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка
НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
Влада Херсону зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ
Влада Херсону зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)
Росія протягом дня атакувала Україну понад 100 БпЛА: деталі від Повітряних сил
Росія протягом дня атакувала Україну понад 100 БпЛА: деталі від Повітряних сил

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
49K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua