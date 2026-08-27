Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026

Дайджест новин 27 серпня 2026 року

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. У Львівській області на шахті стався обвал породи. Також російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» зібрав головні події за 27 серпня.

Візит Зеленського до Молдови

Зеленський прибув на святкування Дня незалежності Молдови фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Там він зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі.

Обвал на шахті у Львівській області

У Шептицькому Львівській області на шахті «Межирічанська» №3 стався обвал породи. Унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.

У Непалі кількість загиблих через повінь перевищила 350

Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу фото: АР

Через повені та зсуви ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 359 людей. Офіційні особи Непалу попереджають про можливу загрозу повторної повені поблизу річки Бхоте-Коші.

Атака на Україну

Згарище на місці Свято-Миколаївського храму після удару РФ фото: Чернігівська єпархія УПЦ (МП)

Протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА. Більшість російська терористична армія спрямувала у бік столиці.

Також росіяни атакували БпЛА один з районів Запоріжжя. За попередньою інформацією, поранення отримала 54-річна жінка. На території одного з підприємств сталося загорання складських приміщень. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 тис. кв. м.

До того ж росіяни атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ.

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