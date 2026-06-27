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Зеленський підтвердив удар по заводу «Титан-Барикади» у Волгограді

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський підтвердив удар по заводу «Титан-Барикади» у Волгограді
Україна вдарила по заводу «Титан-Барикади»
скриншот з відео

Президент заявив, що підприємство виробляє елементи пускових установок для російських ударів по Україні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російського оборонного підприємства «Титан-Барикади» у Волгограді. За його словами, завод є одним із виробників військової техніки та компонентів пускових ракетних установок, які Росія використовує для атак на Україну. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, у ніч на 27 червня ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан-Барикади». «Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, – це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій», – наголосив президент.

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Зеленський зазначив, що «Титан-Барикади» є великим промисловим комплексом, де виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку.

«Сьогодні вночі ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан-Барикади» у Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність», – заявив глава держави.

Президент також наголосив, що Україна продовжуватиме розширювати можливості для завдання далекобійних ударів по військових цілях на території Росії.

«Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня у Волгограді пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку на регіон, повідомила про пошкодження одного з промислових підприємств та десятьох постраждалих, однак офіційно не назвала об'єкт, який зазнав удару.

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Теги: росія завод Володимир Зеленський

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