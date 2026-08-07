Американський ексморпіх перебуває при смерті у російській в'язниці – Reuters

Адвокати Роберта Гілмана заявляють про катування та введення препаратів, що впливають на свідомість

Колишній морський піхотинець США Роберт Гілман, якого з 2022 року утримують у Росії, перебуває у критичному стані після ймовірних катувань та ненадання належної медичної допомоги. Наразі 32-річного американця годують через трубку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами керівника адвокатського об'єднання Global Reach, яке представляє інтереси Гілмана, стан чоловіка близький до передсмертного. Білий дім та Державний департамент США закликали російську владу звільнити американця, щоб він міг отримати необхідну медичну допомогу.

Джерело Reuters повідомило, що питання звільнення Гілмана порушував і державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня. Наразі американець перебуває в російській лікарні. Його матір туди не допускають, попри те, що суд дозволив їй зустрічатися із сином.

Американські консули змогли лише кілька разів відвідати Гілмана у в'язниці, однак після госпіталізації доступ до нього не отримали ані дипломати, ані адвокати. За інформацією Reuters, Гілман міг зазнати катувань, а також йому могли вводити психотропні препарати, що впливають на свідомість. Після цього чоловік впав у стан ступору та втратив здатність говорити.

Їжу і воду Гілман отримує через трубки. До лікарні його перевели лише 9 липня. За даними агентства, Гілман є одним із десяти відомих громадян США, яких наразі утримують у російських в'язницях.

Роберт Гілман служив у Корпусі морської піхоти США із серпня 2019-го до серпня 2020 року. У Росії його затримали 17 січня 2022 року у Воронежі за звинуваченням у нападі на поліцейського у стані алкогольного сп'яніння. Батько американця Володимир Гілман, який переїхав із американського штату Массачусетс до Росії, у жовтні 2024 року стверджував, що звинувачення проти його сина були безпідставними.

За його версією, Роберту стало зле і він випадково вдарив правоохоронця ногою. Поліцейський, за словами батька, не зазнав травм та відмовився від претензій. Спочатку російський суд засудив Гілмана до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Згодом строк ув'язнення американця збільшили до десяти років.

Нагадаємо, російські лікарі відмовились рятувати полоненого азовця Дениса Дорохіна. У неволю він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. Здоров'я Дениса катастрофічно погіршилось у 2026 році, поранена рука почала стрімко чорніти.