Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американський ексморпіх перебуває при смерті у російській в'язниці – Reuters

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Американський ексморпіх перебуває при смерті у російській в'язниці – Reuters
Ексморпіх США опинився при смерті після катувань у Росії
фото: росЗМІ

Адвокати Роберта Гілмана заявляють про катування та введення препаратів, що впливають на свідомість

Колишній морський піхотинець США Роберт Гілман, якого з 2022 року утримують у Росії, перебуває у критичному стані після ймовірних катувань та ненадання належної медичної допомоги. Наразі 32-річного американця годують через трубку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами керівника адвокатського об'єднання Global Reach, яке представляє інтереси Гілмана, стан чоловіка близький до передсмертного. Білий дім та Державний департамент США закликали російську владу звільнити американця, щоб він міг отримати необхідну медичну допомогу.

Джерело Reuters повідомило, що питання звільнення Гілмана порушував і державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня. Наразі американець перебуває в російській лікарні. Його матір туди не допускають, попри те, що суд дозволив їй зустрічатися із сином.

Американські консули змогли лише кілька разів відвідати Гілмана у в'язниці, однак після госпіталізації доступ до нього не отримали ані дипломати, ані адвокати. За інформацією Reuters, Гілман міг зазнати катувань, а також йому могли вводити психотропні препарати, що впливають на свідомість. Після цього чоловік впав у стан ступору та втратив здатність говорити.

Їжу і воду Гілман отримує через трубки. До лікарні його перевели лише 9 липня. За даними агентства, Гілман є одним із десяти відомих громадян США, яких наразі утримують у російських в'язницях.

Роберт Гілман служив у Корпусі морської піхоти США із серпня 2019-го до серпня 2020 року. У Росії його затримали 17 січня 2022 року у Воронежі за звинуваченням у нападі на поліцейського у стані алкогольного сп'яніння. Батько американця Володимир Гілман, який переїхав із американського штату Массачусетс до Росії, у жовтні 2024 року стверджував, що звинувачення проти його сина були безпідставними.

За його версією, Роберту стало зле і він випадково вдарив правоохоронця ногою. Поліцейський, за словами батька, не зазнав травм та відмовився від претензій. Спочатку російський суд засудив Гілмана до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Згодом строк ув'язнення американця збільшили до десяти років.

Нагадаємо, російські лікарі відмовились рятувати полоненого азовця Дениса Дорохіна. У неволю він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. Здоров'я Дениса катастрофічно погіршилось у 2026 році, поранена рука почала стрімко чорніти.

Читайте також:

Теги: росія США в'язниця знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виправна колонія №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ, де утримують українських військовополонених і цивільних
Журналісти ідентифікували «Коновала»: лікаря, який катував бранців
9 липня, 23:20
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
10 липня, 05:50
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий
27 липня, 12:08
Компанія також почала шукати складські площі за межами Росії, зокрема в Казахстані
Дрони знищили понад 15% складів Wildberries у Росії
30 липня, 00:57
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
15 липня, 15:41
Олександр Хованов у 15 років, будучи капітаном юнацької збірної Росії, взяв бронзу на ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх
Екскапітану юнацької збірної Росії з хокею світить в'язниця за шахрайство
14 липня, 12:38
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 35-річного Володимира Шандри
Під завалами у Львові знайдено тіло працівника поліції
30 липня, 17:23
Працівникам Wildberries заборонили приносити смартфони на роботу
Wildberries заборонила працівникам приносити смартфони на склади
3 серпня, 14:55
В Саратові зафіксовано пожежу на місцевому НПЗ та пошкодження інфраструктури
В Саратові палає нафтопереробний завод після нічної атаки дронів
2 серпня, 05:01

Соціум

Розмова Путіна з полковником ВДВ розкрила пріоритет наступу Росії, – ISW
Розмова Путіна з полковником ВДВ розкрила пріоритет наступу Росії, – ISW
Норвезькі військові навчають ЗСУ «духу вікінгів»
Норвезькі військові навчають ЗСУ «духу вікінгів»
У Болгарії поблизу стратегічного газопроводу вибухнув невідомий безпілотник
У Болгарії поблизу стратегічного газопроводу вибухнув невідомий безпілотник
У Геленджику пролунали сильні вибухи, над містом здіймається дим
У Геленджику пролунали сильні вибухи, над містом здіймається дим
У Німеччині невідомі дрони кружляли над базою, де ремонтують Patriot
У Німеччині невідомі дрони кружляли над базою, де ремонтують Patriot
На Ільському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки українських дронів
На Ільському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки українських дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua